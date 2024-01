Alcalde de Londres congela tarifas del transporte para aliviar la crisis del costo de vida

En una medida crucial para apoyar a los londinenses en medio de la creciente crisis del costo de vida como consecuencia de la inflación, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, anunció hoy un congelamiento de las tarifas del Transport for London (TfL) hasta marzo de 2025.

Con una inversión adicional de 123 millones de libras del presupuesto (155 millones de dólares), esta decisión beneficiará a millones de residentes de la ciudad y se espera que genere ahorros de hasta 90 libras al año por persona (114 dólares).

“La crisis del costo de vida sigue golpeando duro a los londinenses. Por eso he decidido intervenir nuevamente para congelar las tarifas del TfL. No solo devolveremos dinero a los bolsillos de la gente, haciendo el transporte más económico para millones de londinenses, sino que también incentivaremos el uso de nuestra red de transporte público. Esto ayudará a impulsar los sectores cultural, minorista y de hostelería de Londres", dijo Khan en un comunicado.

Según análisis recientes, las tarifas establecidas por el alcalde en 2024 serán un 14% más bajas en comparación con un aumento alineado con las tarifas ferroviarias nacionales, y un 21% más bajas si se hubieran incrementado de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (RPI) desde 2016.

Este anuncio sigue a la decisión del alcalde de la semana pasada de extender la financiación para comidas escolares gratuitas para niños de escuelas primarias estatales por otro año.

Khan congeló previamente las tarifas de TfL de 2016 a 2021, antes de las restricciones impuestas por las condiciones de financiación del Gobierno durante la pandemia.

A medida que Londres emerge de la pandemia, el alcalde está congelando nuevamente las tarifas de TfL para alentar aún más a las personas a utilizar el transporte público y ofrecer un impulso a los sectores cultural, de alojamiento y de ocio de Londres.

Con cifras récord de personas utilizando el sistema de pago por uso en lugar de Travelcards, con el 80% de los viajes en subte y el 74% en colectivo realizados bajo este método, la mayoría de los londinenses se beneficiarán de la decisión del alcalde de congelar nuevamente las tarifas.

El congelamiento de las tarifas para el próximo año es una parte clave del programa del alcalde para apoyar a los londinenses a través de la crisis del costo de vida.

Esto incluye una inversión de 3,46 mil millones de libras (4,49 mil millones de dólares en la construcción de viviendas más económicas que los ciudadanos necesitan, 400 millones en programas de habilidades y empleo para apoyar a los londinenses a encontrar trabajo más seguro, más de 80 millones para ayudar a combatir la pobreza energética, y apoyo para inquilinos privados y para abordar la inseguridad alimentaria. (Télam)