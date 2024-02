Alcaldes de Jerusalén y Tel Aviv son reelectos en Israel en comicios marcados por guerra en Gaza

Los alcaldes de Tel Aviv y Jerusalén obtuvieron la reelección en los comicios municipales de ayer en Israel, los de varias ciudades perdieron y en algunas habrá balotaje, según resultados preliminares de una votación afectada por la guerra con Hamas en Gaza.

Con el escrutinio aún en marcha en muchas ciudades, no estaba claro todavía en qué medida la votación reflejó el estado de la opinión pública respecto al Gobierno de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Encuestas de opinión mostraron que Netanyahu y sus aliados perdieron apoyo desde los ataques de Hamas en Israel del 7 de octubre, que desataron la ofensiva contra el movimiento islamista palestino en Gaza.

El partido Unión Nacional, del ministro del gabinete de guerra Benny Gantz, que no integra el Gobierno, encabeza esos sondeos, pero a diferencia del Likud de Netanyahu, el partido de Gantz no tiene una maquinaria electoral local poderosa y experimentada.

Además, en Israel, la participación en las municipales siempre es mucho menor que en las generales y ayer fue aún más baja, lo que reforzó el desempeño de los partidos religiosos ultraortodoxos, una comunidad que siempre vota en gran número.

Esto se vio patente en Jerusalén, una ciudad en disputa con los palestinos que Israel considera su capital, donde los partidos ultraortodoxos ganaron casi la mitad de los votos en el ayuntamiento.

El alcalde de Jerusalén, Moshe Lion, del Likud y exasesor de Netanyahu, logró una aplastante victoria con un 85% de los votos contra su rival laico Yossi Havilio, que sacó un 18,5%, escrutada la totalidad de las mesas.

Los residentes palestinos de Jerusalén, que tienen derecho a votar en las elecciones municipales, pero no en las generales de Israel, constituyen alrededor del 40% de la población de la ciudad.

Sin embargo, la mayoría boicotea las elecciones municipales desde que Israel capturó Jerusalén este, la parte de mayoría palestina de la ciudad, en 1967 y más tarde la anexó en una medida nunca reconocida por la comunidad internacional.

En Tel Aviv, todavía no había resultados oficiales, pero el alcalde Ron Huldai, un ex dirigente del Partido Laborista y ahora líder de la agrupación local Los Israelíes se encaminaba a una amplia victoria, según proyecciones del Canal 12 de Israel.

La rival de Huladi, la exministra de Economía Orna Barbivai reconoció su derrota frente al alcalde, que le daría un séptimo mandato consecutivo.

Según Canal 12, Huladi ganó con un 51% de los votos.

Las elecciones municipales estaban inicialmente previstas para finales de octubre, pero fueron aplazadas en dos ocasiones por la guerra contra Hamas en la Franja de Gaza.

La participación fue menor que las últimas municipales en 2018, de solo un 49% del padrón, informó la comisión electoral.

En la norteña Haifa, la tercera mayor ciudad de Israel, la alcaldesa Einat Kalisch-Rotem, del Partido Laborista, perdió su puesto al obtener sólo el 4,5% de los votos en una votación llena de candidatos.

Sin embargo, no hubo un ganador claro y Haifa es uno de varios municipios que celebrarán una segunda vuelta después de que nadie lograra superar el umbral del 40% de los votos.

El balotaje en Haifa enfrentará al exalcalde y veterano líder laborista Yona Yahav con el joven fiscal David Etzioni.

En muchas otras ciudades de Israel los resultados aún eran muy preliminares porque faltaba contar los emitidos por residentes que no pudieron votar en las mesas asignadas, como soldados y reservistas, un número mayor de lo habitual en medio de la guerra. (Télam)