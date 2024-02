Alemania anunció una nueva ayuda en medio de los reclamos de Ucrania a Occidente

El gobierno de Alemania informó hoy que resolvió aumentar la ayuda humanitaria a Ucrania en unos 108 millones de dólares, en momentos en que Kiev reclama asistencia más rápida y efectiva a sus aliados occidentales.

Lo anunció la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, durante su visita a la ciudad de Nicolaiev, en el sur de Ucrania -en la que suspendió una visita a una planta hidráulica por la presencia de un dron ruso-, y sostuvo que la ayuda de su país a Kiev ya alcanzó a unos 1.083 millones de dólares.

La funcionaria precisó que la asistencia se dirige principalmente a reconstruir hospitales, viviendas y el suministro de agua.

Baerbock dijo que “es importante que no solo continúe la ayuda militar para la defensa y la liberación de los pueblos”, y subrayó que Alemania privilegiará la ayuda humanitaria para la reconstrucción de Ucrania.

A través del presidente Volodimir Zelenski y el ministro de Defensa, Rustem Umerov, Ucrania volvió hoy a reclamar más ayuda a sus socios occidentales.

“Que Ucrania pierda, que sea muy difícil para nosotros y que haya un gran número de bajas depende de ustedes, de nuestros socios, del mundo occidental; si somos fuertes, con armas, no perderemos esta guerra”, dijo Zelenski en conferencia de prensa en Kiev.

“Una promesa no constituye una entrega y 50% de los compromisos no se cumplen a tiempo”, afirmó poco antes Umerov, en un foro internacional -también en la capital ucraniana- ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los primeros ministros de Bélgica, Canadá e Italia.

Al margen de la ayuda humanitaria, Ucrania presiona a Alemania por la entrega de misiles Taurus, una de las armas más modernas y eficaces de las fuerzas aéreas alemanas.

Por otra parte, Baerbock suspendió en Nicolaiev una visita a una planta de abastecimiento de agua debido a la presencia de un dron de reconocimiento ruso, informó un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.

El funcionario explicó que se había avistado el dron, que también sobrevoló la zona de la central hidráulica y, como después de los vuelos de reconocimiento de aeronaves no tripuladas suelan producirse ataques aéreos directos, se pidió a los miembros de la delegación que regresaran rápidamente a los vehículos blindados que los transportaban.

De acuerdo con esa versión, el artefacto siguió a la caravana de Baerbock y luego se desvió, pese a lo cual se activó una alarma aérea en la región de Nicolaiev, que se canceló un cuarto de hora más tarde, según la agencia de noticias DPA. (Télam)