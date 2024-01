Arabia Saudita descarta tener relaciones con Israel sin una tregua en Gaza

Arabia Saudita no continuará negociando un acuerdo para reconocer el Estado de Israel hasta que no se instaure un cese del fuego en la Franja de Gaza, advirtió hoy su embajadora en Estados Unidos.

"El reino (saudita) no ha situado la normalización (con Israel) en el núcleo de su política. Ha situado la paz y la prosperidad en el núcleo de su política", señaló la princesa Reema bin Bandar Al Saud durante una conferencia en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

"El reino fue muy claro. Mientras haya violencia en el terreno y prosigan las matanzas, no podemos hablar del mañana", enfatizó.

Esta semana, también en Davos, el ministro saudita de Relaciones Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, declaró que su país sigue "abierto" a la posibilidad de tejer lazos con Israel en un futuro, pero subrayó la necesidad de un alto del fuego y la creación de un Estado palestino.

La princesa Reema desarrolló la posición saudita y afirmó que "la sangre fría debe prevalecer".

"Hay traumas y dolor en ambos lados. Yo no puedo volver atrás, pero lo que podemos hacer es un alto del fuego ahora", propuso.

Reema admitió que está "profundamente preocupada" por una eventual escalada que podría devolver a la región "a la edad de piedra", consignó la agencia de noticias AFP.

Arabia Saudita nunca reconoció a Israel ni rubricó los Acuerdos de Abraham de 2020, auspiciados por Estados Unidos y a través de los cuales Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos establecieron relaciones oficiales con Israel.

El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, presionó para que Arabia Saudita diera el mismo paso.

Pero la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, que estalló el 7 de octubre a raíz de un ataque de milicianos del movimiento islamista palestino en territorio israelí, entorpeció cualquier acercamiento en ese sentido.

El asalto de los comandos de Hamas en Israel dejó 1.140 muertos, la mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales israelíes.

En respuesta, Israel prometió "aniquilar" a Hamas, que gobierna en Gaza desde 2007, y emprendió una campaña aérea y terrestre que se saldó con 24.620 muertos, sobre todo mujeres, niños y adolescentes, según el último balance del Ministerio de Salud controlado por el movimiento islamista.

A la vez, Hamas secuestró a 240 personas, entre ellas una veintena de argentinos, de los que más de centenar fueron liberados a cambio de presos palestinos, en su mayoría menores, que estaban en cárceles de Israel. (Télam)