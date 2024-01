Arce llamó "la nueva derecha" al sector de Morales, que impulsó cortes de ruta contra jueces

El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió hoy que el Estado Plurinacional establecido hace 15 años está en peligro de sucumbir ante una restauración conservadora por una "articulación" entre los poderes tradicionales y "una nueva derecha que, por ambiciones personales, pretende debilitarla", en alusión al sector del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lidera el expresidente Evo Morales, que bloqueó rutas en reclamo de la renuncia de jueces que extendieron su mandato.

Campesinos y organizaciones cercanas a Morales cortaron hoy varias rutas para exigir la renuncia de los jueces que prorrogaron sus mandatos por falta de elecciones judiciales, entre ellos los magistrados que inhabilitaron al expresidente como candidato a la presidencia en 2025.

"Se han identificado ocho puntos de bloqueo, cinco se encuentran activos y tres fueron desmovilizados", señaló a la prensa el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.

Las rutas entre las regiones de La Paz-Oruro, Cochabamba-Santa Cruz y Oruro-Potosí fueron obstaculizadas desde la madrugada con piedras, troncos y llantas, según imágenes televisivas.

"Hay razones para estar preocupados y, por tanto, para estar alerta y en pie de combate. Las amenazas de un proyecto de restauración conservadora y colonial no han desaparecido, y ahora cuentan a su favor con su articulación con una nueva derecha que, por ambiciones personales y electorales, están por debilitar los cimientos de nuestro Estado Plurinacional ( ). Estamos en el momento de mayor amenaza para el Estado Plurinacional y de eso hay que estar advertidos", señaló Arce.

Fue en su mensaje por los 15 años del Estado Plurinacional, que se celebró con un encuentro con organizaciones sociales y autoridades nacionales en la Casa Grande del Pueblo.

"La derecha tradicional y la nueva derecha funcional a la estrategia con la que el imperialismo quiere reconquistar el continente americano" son “una amenaza para el Estado, para su sistema de representación, para la forma en cómo se participa en la política, para la ampliación de la democracia, para los derechos individuales y colectivos efectivos, para su soberana política exterior y para su exitoso modelo económico, agregó el mandatario, citado por la agencia oficial ABI.

El Presidente también reseñó que hace 15 años, por voluntad y decisión del pueblo, Bolivia dio un giro en el tipo de Estado con el que se organizaba la vida social, económica, política y cultural del país.

Sostuvo que llegar hasta esta etapa fue un proceso marcado por sucesivos obstáculos, no solo desde la Colonia española, sino también bajo el Estado republicano que reprodujo el colonialismo interno y la influencia extranjera, y que fue testigo de decenas de dictaduras cívico-militares que interrumpieron una y otra vez la institucionalidad boliviana.

"En un día como hoy nació el Estado Plurinacional, como síntesis de la diversidad en la unidad de nuestros pueblos indígena campesino originarios, de la clase obrera y de los trabajadores del área urbana y rural del país, de los hombres y mujeres patriotas que nunca renunciaron a construir una patria para todos y todas, en la que los derechos individuales y colectivos sean efectivos y no formales", indicó.

Las palabras de Arce volvieron a exhibir la fractura del gobernante MAS entre su sector y el que encabeza Morales.

Los cortes de hoy vinieron a ahondar las diferencias, también porque desde el Ejecutivo se denunció, a través del viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, que seguidores de Morales aplican un "matonaje político" para obligar a gente del trópico a boquear y a trasladarse a otros lugares del país para cortar rutas.

"Lamentamos profundamente que se esté convocando a compañeras y compañeros del trópico de Cochabamba amenazándolos con quitarles sus tierras, chantajeándolos, ejerciendo un verdadero matonaje político", denunció Ríos en conferencia de prensa.

La justicia de Bolivia quedó en entredicho a finales de 2023, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió, mediante una polémica sentencia, la prórroga de mandato de los magistrados del mismo cuerpo, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental hasta que se hicieran elecciones de nuevas autoridades.

Esos comicios están trabados en el legislativo, pese a que oficialismo y oposición tuvieron varias discusiones para lograr encarrilar la compulsa. (Télam)