Arce llamó "la nueva derecha" al sector de Morales, que pone en riesgo el Estado Plurinacional

El presidente boliviano, Luis Arce, advirtió que el Estado Plurinacional de Bolivia, establecido hace hoy 15 años, está en peligro de sucumbir ante una restauración conservadora por una "articulación" entre los poderes tradicionales y "una nueva derecha que, por ambiciones personales, pretenden debilitarla", en alusión al sector del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lidera el expresidente Evo Morales, que hoy convocó a un bloqueo de las rutas de todo el país en rechazo a las políticas del Gobierno.

"Hay razones para estar preocupados y, por tanto, para estar alerta y en pie de combate. Las amenazas de un proyecto de restauración conservadora y colonial no han desaparecido, y ahora cuentan a su favor con su articulación con una nueva derecha que, por ambiciones personales y electorales, están por debilitar los cimientos de nuestro Estado Plurinacional ( ). Estamos en el momento de mayor amenaza para el Estado Plurinacional y de eso hay que estar advertidos", advirtió Arce en su mensaje por los 15 años del Estado Plurinacional de Bolivia, que se celebró con un encuentro con organizaciones sociales y autoridades nacionales en la Casa Grande del Pueblo.

"La derecha tradicional y la nueva derecha funcional a la estrategia con la que el imperialismo quiere reconquistar el continente americano", son una amenaza para el Estado boliviano, para su sistema de representación, para la forma en cómo se participa en la política, para la ampliación de la democracia, para los derechos individuales y colectivos efectivos, para su soberana política exterior y para su exitoso modelo económico, agregó el mandatario, citado por le agencia oficial ABI.

También recordó que un 22 de enero de 2006, cuando Evo Morales asumió como Presidente de Bolivia, se abrió un nuevo tiempo para Bolivia, de transformación del viejo Estado colonial, republicano y neoliberal, a uno nuevo de inclusión de todos los sectores.

"Es por eso que, en esta jornada, volvemos la mirada a nuestra historia y miramos el hoy, porque es esencial conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos", aseveró.

Dijo que, en los últimos años Bolivia, como un Estado Plurinacional, demostró al mundo que la diversidad es su mayor riqueza y fortaleza.

"Nos hemos rebelado contra la opresión y, actualmente, nos dirigimos al Bicentenario con la determinación de construir un futuro más luminoso para todas y todos", afirmó.

En su discurso, el Presidente también recordó que hace 15 años, por voluntad y decisión del pueblo, Bolivia dio un giro en el tipo de Estado con el que se organizaba la vida social, económica, política y cultural del país.

Sostuvo que llegar hasta esta etapa, fue un proceso marcado por sucesivos obstáculos, no solo desde la Colonia española, sino también bajo el Estado republicano que reprodujo el colonialismo interno y la influencia extranjera, y que fue testigo de decenas de dictaduras cívico-militares que interrumpieron una y otra vez la institucionalidad boliviana.

"En un día como hoy nació el Estado Plurinacional, como síntesis de la diversidad en la unidad de nuestros pueblos indígena campesino originarios, de la clase obrera y de los trabajadores del área urbana y rural del país, de los hombres y mujeres patriotas que nunca renunciaron a construir una patria para todos y todas, en la que los derechos individuales y colectivos sean efectivos y no formales", indicó.

Las palabras de Arce marcan la profunda fractura que muestra el oficialista MAS, donde el expresidente Morales lidera el sector más radicalizado de la oposición al gobierno, al punto que ha opacado a las fuerzas políticas tradicionales, identificadas dentro del partido oficialista como "la derecha".

En este contexto, el sector evista del MAS convocó para hoy a un bloque de rutas que fue duramente cuestionado por el Poder Ejecutivo, que llegó a tildarlo de "golpista", mientras que ayer el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, denunció que los seguidores de Morales aplican un "matonaje político" para obligar a gente del trópico a boquear y a trasladarse a otros lugares del país para iniciar este lunes el bloqueo de caminos, en un plan que incluye la toma de estaciones policiales.

"Lamentamos profundamente que se esté convocando a compañeras y compañeros del trópico de Cochabamba amenazándolos con quitarles sus tierras, chantajeándolos, ejerciendo un verdadero matonaje político", denunció Ríos en conferencia de prensa.

No obstante, el Gobierno minimizó hoy la fortaleza de la protesta evista y aseguró que existe normalidad y transitabilidad en las carreteras de ocho departamentos y cuantificó ocho puntos de bloqueo, de los cuales tres ya fueron desmovilizados.

"Según informes policiales, se esperaba hasta 25 puntos de bloqueo; el pueblo boliviano es consciente del daño que provocan estas medidas extremas solo para satisfacer los apetitos personales de un sujeto y su séquito en desmedro de la economía de todas y todos. Las angurrias personales no perdurarán, los intereses del pueblo boliviano se impondrán", escribió el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, citado por el diario paceño La Razón.

Este lunes, varias vías troncales del país amanecieron bloqueadas por campesinos y cocaleros del ala evista, que protestan por la "autoprórroga" de magistrados y consejeros. (Télam)