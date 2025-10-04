Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Selección argentina Sub-20 venció 1-0 a Italia en Valparaíso, Chile, durante la tercera fecha del Grupo D del Mundial de la categoría que se desarrolla en el país trasandino.

El partido, disputado en el estadio Elías Figueroa Brander, tuvo como protagonista al defensor Dylan Gorosito, quien rompió el cero a los 30 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, el equipo de Diego Placente suma nueve puntos, cierra la fase de grupos con puntaje perfecto y se adueñó del primer puesto en el Grupo D.

En octavos de final, la Albiceleste se enfrentará el próximo miércoles a las 16:30 horas en el estadio Julio Martínez Pradanos de Santiago a Corea del Sur, Nigeria o Sudáfrica, los tres mejores terceros que podrían ser rivales de Argentina.

Por su parte, el conjunto dirigido por Carmine Nunziata finalizó segundo en la zona con cuatro unidades y, en octavos de final, enfrentará al ganador del Grupo E el jueves a las 16:30 horas, también en el estadio Julio Martínez Pradanos de Santiago.

Leé más notas de La Opinión Austral