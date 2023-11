Arrestan a sospechoso del tiroteo contra tresestudiantes palestinos en EEUU

La Policía estadounidense arrestó hoy a un sospechoso de tirotear el sábado a tres estudiantes palestinos, dos con ciudadanía de Estados Unidos y otro con residencia permanente en el país, en la ciudad de Burlington, estado de Vermont, informaron autoridades.

El sospechoso es Jason J. Eaton, de 48 años, que fue detenido por agentes policiales que realizaban una búsqueda en esa ciudad del norte de Estados Unidos, en las zonas aledañas a la Universidad de Vermont, donde se produjo el ataque en la noche del sábado.

Los tres jóvenes, todos de 20 años, estaban en Vermont de visita por el Día de Acción de Gracias y caminaban por una calle cuando fueron interceptados por un hombre blanco que, sin mediar palabra, les disparó al menos cuatro veces, informó la Policía de Burlington.

"Dos llevaban kuflya (pañuelo palestino) en el momento de la agresión; no hay información adicional que sugiera el motivo del sospechoso", dijo la Policía.

El sospechoso fue arrestado en la madrugada de hoy en su vivienda, cerca de donde se produjo el ataque, y será procesado en las próximas horas.

Las tres víctimas están internadas, dos en condición estable y otra tuvo heridas muy severas, dijo el jefe de la Policía de Burlington, Jon Murad, y agregó que dos habían recibido heridas en el pecho y otra, en las piernas.

Ayer, autoridades policiales informaron que podría tratarse de un crimen de odio, según reportaron medios locales.

En este sentido, Murad advirtió que era necesario ser "cautos" a la hora de identificar los motivos del ataque, aunque no descartó que fuera un crimen de odio.

La agresión coincide con la escalada entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, que el 7 de octubre pasado mató a unas 1.200 personas y secuestró a otras 240 -entre ellos unos veinte son argentinos- durante una masiva infiltración en Israel.

Más de 14.800 palestinos, incluyendo unos 6.000 niños han muerto en Gaza desde entonces en bombardeos israelíes, y en Estados Unidos ha habido marchas propalestinas y proisraelíes.

"En este momento cargado de tensión, nadie puede mirar este incidente y no sospechar que puede haber sido un crimen motivado por el odio", dijo Murad en un comunicado.

El alcalde de la ciudad, Miro Weinbergerm dijo antes del arresto que la investigación intentaría determinar si efectivamente se trató de un crimen de odio, mientras que el Comité Árabe Estadounidense Contra la Discriminación afirmó a través de la red social X, antes Twitter, que tenían motivos para considerar esa hipótesis, ya que los tres jóvenes hablaban árabe.

En una declaración conjunta emitida por las familias a través del Instituto para el Entendimiento de Medio Oriente, las familias dijeron que estaban "devastadas" por la "horrible noticia" de que sus hijos fueron atacados.

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Hisham Awartani, Kinnan Abdalhamid y Tahseen Ahmed y los tres estudian en universidades estadounidenses.

"Estamos extremadamente preocupados por la seguridad y el bienestar de nuestros hijos", agregaron

Las familias dijeron que las víctimas son "estudiantes dedicados que merecen poder centrarse en sus estudios".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado del tiroteo contra tres estudiantes palestinos en Burlington, según la prensa estadounidense. (Télam)