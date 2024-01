Arévalo citó a una reunión a la fiscal que encabezó arremetida judicial en su contra

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, cumplió hoy con su anuncio de citar por carta a la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusó de encabezar un intento de "golpe de Estado" en su contra, a una reunión para el miércoles, encuentro en el que se supone que le pedirá la renuncia al cargo.

El mandatario, quien asumió el poder en la madrugada del pasado lunes, "envió este viernes una invitación formal a la fiscal general" para que "sostengan una reunión en el despacho presidencial", señaló el Ejecutivo en un comunicado, sin precisar si le pedirá que dimita.

El presidente socialdemócrata, de 65 años, había anunciado que esta misma semana citaría a Porras para pedirle la renuncia. Por ley, el mandatario no puede remover al fiscal general.

"La citaremos al despacho para pedirle la renuncia. Lo he dicho públicamente y lo reitero: en esa cita le solicitaré la renuncia y espero que tenga el buen sentido de entregarla", dijo Arévalo el miércoles en una entrevista con la cadena de televisión CNN en español.

Porras, de 70 años y considerada “corrupta” por Estados Unidos, es acusada por Arévalo y parte de la comunidad internacional de "socavar" la democracia y poner en riesgo la transición presidencial por investigaciones contra el ahora oficialista Movimiento Semilla, las autoridades electorales y el propio Arévalo.

La Fiscalía de Porras emprendió una persecución judicial contra el ahora presidente después de que este dio la sorpresa al colarse al balotaje en junio.

También logró que un juez suspendiera al partido de Arévalo, Semilla, por supuestas ilegalidades en su conformación en 2017.

Además, la Fiscalía considera que las elecciones del año pasado son "nulas" por presuntas irregularidades en las actas que contienen los votos.

En su carta, el mandatario le pidió a Porras que concurra con información vinculada a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa; la investigación sobre la compra de vacunas Covid-19 y, finalmente, el protocolo de actuación ante medidas cautelares de la CIDH.

Por otro lado, Arévalo derogó una decisión de su antecesor, Alejandro Giammattei, que establecía que exministros y exfuncionarios tendrían seguridad por 5 años.

"Se deroga expresamente el contenido del Acuerdo Gubernativo Número 320-2023 del Presidente de la República de fecha 27 de diciembre de 2023", señala la medida firmada por Arévalo.

Y aclara que la derogatoria “se emite sin perjuicio de la seguridad que brinda el Ministerio de Gobernación a personas que hayan prestado sus servicios personales al Estado en materia de seguridad y justicia y que, por razón de su cargo y decisiones asumidas, se haya determinado la necesidad de proteger su vida e integridad".

También a comienzos de semana el jefe de Estado había adelantado que dejaría sin efecto la decisión de su antecesor, a la que consideró “un completo abuso e ilegal”

“La seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía, no de unos pocos. He derogado el acuerdo con el que se pretendía brindar seguridad del Estado a un gran número de exfuncionarios”, informó Arévalo en su cuenta de la red X. (Télam)