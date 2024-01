Arévalo cree que "todavía pueden intentar algo" para impedir su jura el domingo en Guatemala

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, advirtió hoy que los sectores que pretenden que no asuma el domingo "algo van a intentar" para evitar la jura, pero aseguró que "no van a tener resultado", mientras su vice electa, Karin Herrera, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) ante la posibilidad de que se ordene su detención para impedir su toma de posesión.

En medio de la sucesión de medidas del Ministerio Público contra Arévalo y Herrera y contra el partido de ambos, el Movimiento Semilla, el electo mandatario evaluó que pese a los fallos de la CC y de la Corte Suprema, durante estos últimos días antes de su jura "puede pasar cualquier cosa".

"Son patadas de ahogado. Lo hemos dicho insistentemente: son medidas desesperadas por gente que está a punto de perder el negocio y están tratando de cualquier manera posible de impedirlo", señaló Arévalo en una serie de entrevistas con varios medios locales.

E insistió: "No nos cabe duda de que existen estos recursos. Pueden llegar inclusive de aquí al 14 mismo a presentar otro tipo de intentonas o de ideas".

Con todo, el sociólogo -hijo de un expresidente- remarcó que tiene un equipo legal atento y "permanentemente toreando" cualquier pretensión de la Fiscalía.

Arévalo adelantó además que una de las primeras medidas cuando tome posesión de su cargo el domingo será pedirle su renuncia a la controvertida fiscal general, Consuelo Porras, quien fue incluida en las listas elaboradas por Estados Unidos para señalar actores corruptos y antidemocráticos.

En tanto, el magistrado de la CC Roberto Molina Barreto confirmó que el equipo de la vice electa Herrera presentó el amparo para evitar un eventual pedido de detención.

La Fiscalía acusó a Herrera en noviembre pasado de incitar las protestas que se produjeron en la Universidad de San Carlos (Usac) en abril de 2022 contra el proceso de elección de un nuevo rector de la institución.

Los otros dos principales instigadores de las causas contra la fórmula ganadora de las elecciones y Semilla -además de Porras- son el juez Fredy Orellana y el fiscal anticorrupción, Rafael Curruchiche. Los tres están en la lista de agentes corruptos elaborada por Estados Unidos.

La Fiscalía emitió hoy órdenes de captura contra los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que perdieron la inmunidad por la compra fraudulenta de un programa informático para las últimas elecciones.

También por pedido de la Fiscalía General fue detenido el exministro de Gobernación David Barrientos, acusado de incumplimiento de su deber por no haber disuelto los bloqueos y las manifestaciones contra la fiscal Porras.

Barrientos "omitió actos propios de su función" relacionados con "el mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes", pero especialmente al negarse a ejecutar la orden emitida por el Tribunal Constitucional, evaluó la Fiscalía, según la agencia Europa Press.

La decisión fue repudiada por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que escribió en su cuenta de la red X (antes Twitter) que se trata de un "repudiable uso de la autoridad y de las capacidades del Ministerio Público".

"El Ministerio Público actúa violentando el Estado de Derecho Democrático del país", agregó Almagro, firme defensor de la elección de Arévalo.

El futuro jefe del Estado sumó hoy un problema extra: a tres días de haber sido anunciada como la ministra de Energía y Minas, Anayté Guardado renunció a asumir la cartera en respuesta a críticas que recibió en las redes sociales.

“La ministra puso a disposición su cargo, y ahora es el binomio el que debe decidir si acepta o no la renuncia de Anayté Guardado”, señalaron fuentes del equipo de Semilla citadas por el sitio Soy502.

“Ante la coyuntura que atraviesa el país, he decidido declinar a mi nombramiento dentro de su gabinete de gobierno”, señaló Guardado en un comunicado.

Remarcó que desde que se anunció el gabinete fue víctima de “una campaña de desprestigio” en las redes, donde se publicaron videos de entrevistas brindadas a medios de comunicación como representante de la Asociación de Generadores de Energía Renovable, “las cuales sucedieron hace más de 6 años”. (Télam)