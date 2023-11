Arévalo, en Washington: en Guatemala hay "narcoalcaldes y narcodiputados"

El electo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, advirtió hoy que en su país existen "narcoalcaldes" y "narcodiputados" debido al nivel “muy alto de penetración del narcotráfico" en la política, y destacó que pese a lo que denunciaba como un golpe en su contra, su jura en el cargo en enero “es inevitable”.

"La toma de posesión el 14 de enero es inevitable", remarcó Arévalo a los periodistas, ante quienes subrayó que “en las últimas semanas se ha ido clarificando que no hay otra alternativa".

En la sede del Diálogo Interamericano, en Washington, el futuro presidente insistió en que “el pacto de corruptos" no facilitará su gestión porque "van a seguir usando cualquier medio, construyendo casos, tratando de obstaculizar".

La figura del “pacto de corruptos” es una que el dirigente usa hace meses para referirse a una alianza entre políticos, diputados y empresarios acusados de promover la impunidad, y en ella incluye a la fiscal general Consuelo Porras, quien emprendió una cruzada contra su partido, Semilla.

Ganador de las elecciones de agosto, Arévalo es optimista pese al embate judicial, sobre todo desde que la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso elegir a los magistrados que "por un contubernio político" habían prolongado su mandato.

Estos jueces permanecerán en el cargo hasta octubre de 2024, cuando se debe elegir a otros y eso "implica un espacio de maniobra (…) para asegurarse de que las listas de jueces sean razonables, jueces idóneos", afirmó.

Aún así, advirtió que "hay espacios como el de la fiscalía, el del ministerio público, que si la fiscal general no renuncia, tendremos que ver cuáles son las opciones", según la agencia AFP.

"Ya dije que espero que ella renuncie" pero "veamos qué pasa el día 15. Sabemos que ella es parte de un aparato, sabemos que no es una iniciativa que viene del ministerio público, sabemos que hay gente en el Ejecutivo que está montada en este proceso", acusó Arévalo, que en las últimas semanas también embistió contra su antecesor, Alejandro Giammattei.

El dirigente lamentó que en Guatemala exista “un sistema político en el que la gente se organiza para venir y saquear el Estado, y luego posiblemente gobernar un poco".

"Cuando tienes un sistema corrupto es extremadamente fácil que penetre el crimen organizado y el narcotráfico" y como "hemos tenido más de 20 años de políticos corruptos, como resultado, tenemos un nivel muy alto de penetración del narcotráfico en los diferentes niveles de gobierno", aseguró, y denunció la existencia de “narcoalcaldes, narcodiputados, arreglos de todo tipo con diferentes grupos de narcotráfico".

Para Arévalo, "muchas personas operan y toleran la corrupción no porque sean inherentemente corruptas, sino porque así es como funciona el sistema", de modo que espera que cambien de comportamiento "si ven que hay una diferencia".

Para lograrlo, promete formar un gabinete con "personas en función de su capacidad, su experiencia, su honestidad y no por afiliación a un partido".

Considera que los pueblos originarios serán “un actor esencial para el futuro de la democracia” y espera darles el "asiento en la mesa" que reclaman.

Ayer, Arévalo se reunió con migrantes guatemaltecos, a quienes también espera dar "una voz en el Congreso" creando un nuevo distrito para que los expatriados puedan elegir a sus representantes, como tienen otros países de la región.

En su cuenta de la red X(antes Twitter), el electo mandatario dio cuenta además de una reunión con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Bian Nichols, y con el asesor de Joe Biden para América Latinba, Juan González.

“Un gusto encontrarme con el subsecretario de Estado Bian Nichols y con el asesor de la Casa Blanca para América Latina Juan González. Seguimos tendiendo puentes para asegurar un futuro de estabilidad y desarrollo para Guatemala”, escribió. (Télam)