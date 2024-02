Arévalo presenta comisión contra la corrupción en Guatemala, su promesa de campaña

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó hoy una comisión que trabajará para "librar" al país de la corrupción, su principal promesa de campaña.

"Cuando asumimos el reto de gobernar este país lo hicimos sabiendo que nuestra prioridad número uno es cerrar el chorro de los recursos públicos a los corruptos", dijo el mandatario socialdemócrata, que asumió el poder hace seis semanas.

"Guatemala no puede volver a tolerar la corrupción (…). Damos un nuevo paso adelante en la lucha de Guatemala por librarse de las ataduras de la corrupción", afirmó Arévalo en un acto en el Palacio Nacional de la capital del país centroamericano.

La Comisión Nacional contra la Corrupción está integrada por seis funcionarios de gobierno y seis miembros de grupos de la sociedad civil, pueblos indígenas y del sector privado, quienes trabajarán para identificar y desarticular los "patrones" de corrupción.

"Damos un paso adelante para lograr liberar a nuestro país, a nuestras instituciones, de las ataduras de la corrupción que han impedido el desarrollo y que han mantenido a tantos y tantas de nuestras hermanas y hermanos en condiciones de pobreza", dijo Arévalo.

Entre los integrantes del nuevo órgano figuran la activista maya Ana Alvarado y el analista español Daniel Haering, quien reside hace años en Guatemala.

La comisión también elaborará propuestas de reformas institucionales y legales anticorrupción y podrá denunciar actos anómalos en las entidades públicas.

"Debemos ser claros: la corrupción hasta antes de este gobierno había sido la regla en la vida política del país", declaró el director ejecutivo de la comisión, Santiago Palomo, informó la agencia AFP.

"Gobierno tras gobierno, los guatemaltecos tristemente hemos tenido que presenciar una horda de funcionarios públicos que salen del gobierno con cada vez más elevados e inexplicables patrimonios, producto de negocios opacos y corruptos", añadió.

La lucha contra las élites político-económicas "corruptas" fue la principal promesa de campaña de Arévalo en 2023.

Arévalo atribuyó a esa consigna el hostigamiento de la Fiscalía en su contra, que calificó como un intento de "golpe de Estado" y que puso en riesgo su investidura.

Palomo señaló que la comisión no investigará casos de corrupción, pero podrá presentar denuncias a la Fiscalía, que es dirigida por Consuelo Porras, considerada "corrupta" por Estados Unidos.

El propio Palomo dijo la semana pasada que "no ve" un "compromiso" anticorrupción en Porras, a la que el presidente le ha pedido que renuncie, pues carece de las facultades para removerla.

Guatemala ocupa el puesto 154 de 180 países en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional y un 60% de sus 17,8 millones de habitantes vive en la pobreza, uno de los índices más altos de América Latina. (Télam)