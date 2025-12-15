El reconocido director de cine Rob Reiner y su esposa, la productora y fotógrafa Michele Singer, fueron encontrados muertos este domingo en su mansión del sur de California. Por el hecho, la Policía de Los Ángeles detuvo a su hijo, Nick Reiner, quien fue señalado como el principal sospechoso del crimen.

Según informaron medios estadounidenses, el joven de 32 años fue arrestado en la noche del domingo y quedó fichado este lunes en la cárcel del condado de Los Ángeles. Las autoridades le fijaron una fianza de 4 millones de dólares, mientras avanza la investigación por el doble asesinato.

De acuerdo con la información preliminar, una fuerte discusión familiar habría ocurrido antes de las muertes. Sin embargo, la Policía aún no brindó detalles oficiales sobre la causa exacta de los fallecimientos ni confirmó públicamente arrestos vinculados al caso, aunque distintos medios locales ya reportaron la detención de Nick Reiner como presunto responsable.

El sitio especializado TMZ indicó que la pareja habría sido degollada, aunque no precisó los motivos del conflicto que habría desencadenado el ataque.

El hallazgo de los cuerpos

Los cuerpos de Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer, de 70, fueron encontrados en su vivienda luego de que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudiera al lugar tras recibir una llamada por una emergencia médica alrededor de las 15.30 (hora local) del domingo.

Según el Los Angeles Times, no se detectaron señales de entrada forzada en la propiedad, un dato clave que refuerza la hipótesis de un crimen ocurrido dentro del ámbito familiar.

Quién era Rob Reiner, el célebre director de Hollywood

Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en el Bronx, Nueva York, y era hijo del legendario actor y comediante Carl Reiner. Alcanzó la fama como actor al interpretar a Michael “Meathead” Stivic en la icónica serie de los años 70 All in the Family.

Su consagración llegó como director con This Is Spinal Tap (1984). Luego firmó clásicos del cine como Stand by Me (Cuenta conmigo), Cuando Harry conoció a Sally y Misery, esta última basada en una novela de Stephen King y ganadora de un Oscar para Kathy Bates.

Además de su carrera cinematográfica, Reiner fue un activo defensor de causas sociales, como el matrimonio igualitario y el programa First 5 de California, destinado al desarrollo infantil.

Michele Singer, una figura clave detrás de cámara

Michele Singer se destacó como productora, actriz y fotógrafa. Trabajó como fotógrafa en proyectos como Misery y participó como actriz en la comedia navideña Mixed Nuts, dirigida por Nora Ephron.

Como productora, estuvo involucrada en varias películas de Rob Reiner, entre ellas Shock and Awe y Spinal Tap II: The End Continues. Fue nominada al Emmy por el documental Albert Brooks: Defending My Life y produjo God & Country, un trabajo centrado en el nacionalismo cristiano en Estados Unidos.

La investigación por el doble homicidio de Rob Reiner y Michele Singer continúa en curso, mientras la detención de su hijo conmociona a Hollywood y al mundo del espectáculo.