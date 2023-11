Asesinaron de un balazo a un fotoperiodista en la frontera entre México y EEUU

Un fotoperiodista mexicano fue asesinado hoy de un balazo en el rostro en Ciudad Juárez, localidad fronteriza con EEUU golpeada por la violencia ligada al crimen organizado, cuando realizaba tareas de chofer de una plataforma.

Autoridades locales dijeron que el homicidio ocurrió en horas de la madrugada y la víctima es Ismael Villagómez Tapia, fotoperiodista de El Heraldo de Juárez.

"Perdió la vida lamentablemente el compañero Ismael Villagómez Tapia (…) el análisis pericial muestra un balazo que le entró por el ojo", dijo a la prensa Carlos Manuel Salas, fiscal de la zona norte del estado de Chihuahua, reportó la agencia de noticias AFP.

El cuerpo del comunicador fue localizado a bordo de un vehículo que utilizaba para ofrecer viajes a particulares mediante aplicaciones.

El fotoperiodista estaba registrado como conductor de esta plataforma, trabajaba por las tardes hasta pasada la medianoche. Entre sus pertenencias falta su teléfono celular, detalló el funcionario.

"Estamos revisando por dónde llegó la bala, dentro del carro no se encontraron elementos balísticos" añadió.

Explicó que están buscando tener acceso a la plataforma de viajes para tener la información de los trayectos que realizó, sobre todo la última persona a la que le brindó el servicio.

Salas dijo que no se ha descartado que el trabajo periodístico de Villagómez Tapia pueda ser el móvil del crimen.

"No descartamos absolutamente nada, el periodista es periodista las 24 horas independiente de si está realizando una labor diferente", dijo.

Jorge Mesa, reportero de El Heraldo de Juárez, dijo a la televisora Milenio que Villagómez Tapia nunca le manifestó haber recibido alguna amenaza relacionada con su trabajo.

En los últimos días, el diario publicó imágenes sobre asuntos urbanos, como accidentes de tránsito o tráfico de autos en los puentes fronterizos con Estados Unidos.

México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Desde el año 2000, en México han sido asesinados más de 150 periodistas, de acuerdo con un recuento de Reporteros Sin Fronteras.

Esos crímenes, en su mayoría, siguen impunes. (Télam)