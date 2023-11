Asumen mañana los legisladores que acompañarán la gestión de Noboa en Ecuador

Los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Ecuador, salidos de las elecciones de agosto, asumirán mañana sus bancas en una sesión de instalación que definirá además la conducción del cuerpo legislativo, un paso clave para el futuro gobierno del empresario Daniel Noboa.

Desde las 10 (12 de la Argentina) se iniciará formalmente la tarea de los nuevos 137 legisladores, que solo tendrán mandato hasta mayo de 2025.

Con el lógico operativo especial de seguridad en los alrededores, la AN arrancará bajo la conducción de los tres representantes más votados en agosto: Pierina Correa, de Revolución Ciudadana, que actuará como titular; Patricio Carrillo, del Movimiento Construye, que será vicepresidente primero, y Valentina Centeno, de la oficialista alianza ADN, vice segunda.

Los tres ocuparán sus cargos solamente hasta que el pleno decida quiénes serán las autoridades para la nueva Asamblea.

La dirección de la Asamblea saldrá de las mociones de los diputados, que tendrán dos minutos para la propuesta y deben lograr al menos 70 votos. Si no se alcanza esa cifra de respaldos, será otro asambleísta el que lance un nuevo nombre.

Al concluir con todas las mociones, el nuevo presidente deberá clausurar la sesión y, según especula el sitio Primicias, podría llamar para el sábado al llamado Consejo de Administración Legislativa (CAL), una suerte de mesa directiva.

En principio, existe un principio de acuerdo entre ADN, que apenas tendrá 14 bancas, la correísta Revolución Ciudadana (RC) y los socialcristianos para consensuar autoridades y conformar las comisiones.

La nueva asamblea acompañará los 18 meses de gestión de Noboa, hijo del hombre más rico del país -el magnate Álvaro Noboa, cinco veces candidato a la presidencia-, que completará hasta mayo de 2025 el mandato de Guillermo Lasso, después de que éste disolviera en mayo el Parlamento y convocara elecciones anticipadas cuando enfrentaba un juicio político.

Ganador de la segunda vuelta del mes pasado, Noboa nombró a parte de su gabinete y en los próximos días debe definir los restantes nombres, porque jurará el cargo el jueves 23.

Por el momento, el empresario ya designó a Gabriela Sommerfeld en la Cancillería; Sonsoles García en Producción; Roberto Luque en Transporte y Obras Públicas; Franklin Palacios en Agricultura; Sariha Moya en Economía; Andrea Arrobo en Energía; Daniel Calderón en Educación; Andrés Guschmer en Deportes; y Sade Fritschi en Ambiente.

También había nombrado a Iván Carmigniani en Comunicación, pero a comienzos de semana se anunció que no sería secretario y hoy se supo que el cargo quedará para Roberto Izurieta.

