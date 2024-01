Ataque del Clan del Golfo a unidad militar deja un muerto y 12 heridos en Antioquia

Un soldado muerto y otros 12 heridos dejó esta madrugada un ataque con explosivos a una unidad militar en el departamento de Antioquia, hecho atribuido al Clan del Golfo, la organización narco más grande del país.

Las víctimas integraban la Décima Séptima Brigada del Ejército y participaban de maniobras en la vereda de Los Enamorados, en el municipio antioqueño de Turbo, cuando fueron atacados por miembros de la subestructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo.

"Rechazamos el asesinato de nuestro soldado profesional Luis Orlando Caballero Caballero, quién muere por un ataque terrorista perpetrado por la subestructura Juan de Dios Úsuga, del Clan del Golfo. A sus familiares y amigos nuestras sentidas condolencias", afirmó el Ejército en su cuenta de la red X (antes Twitter).

El texto del Ejército -reportado por las agencias Sputnik y Europa Press- advierte que “esta acción terrorista atenta contra los derechos humanos y transgrede flagrantemente las disposición del Derecho Internacional Humanitario, haciendo uso de métodos de guerra no convencionales de forma indiscriminada".

Fueron heridos dos suboficiales y 10 soldados, y todos se encuentran en situación estable.

El Gobierno de Antioquia anunció una recompensa de 50 millones de pesos colombianos (unos 12.800 euros) para quien aporte información sobre quien ya es el principal sospechoso del ataque, Wilder de Jesús Alcázar Morales.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Eduardo Martínez, adelantó que las autoridades pondrán precio a cada una de las cabezas de los responsables.

"Eso es muy importante, porque eso nos ayuda a que la gente se motive para dar información. Si no hay una recompensa, la comunidad no ofrece información; entonces por todo los cabecillas del Clan del Golfo, y no sólo por los cabecillas, estamos ofreciendo recompensa", reveló Martínez.

Se trata del primer ataque de 2024 en Antioquia.

El gobernador, Andrés Rendón Cardona, encabezó ayer el primer consejo de seguridad de su mandato para analizar la situación en las subregiones de Nordeste y Magdalena Medio y está previsto que mañana participe en otro en el municipio de Andes.

"Cobardes quienes se atreven a atentar contra los héroes de nuestra patria. Avanza la ofensiva para dar con los terroristas que nos arrebataron la vida del soldado Caballero Caballero", dijo Rendón Cardona.

El ataque ocurre semanas después de que el Gobierno capturara a Jacobo Rodríguez Úsuga, alias Atilio, integrante del Clan del Golfo y primo de Dairo Úsuga David, alias Otoniel, quien fue el máximo líder del grupo criminal hasta su captura y posterior extradición a EEUU en mayo de 2022.

El Clan del Golfo es un grupo armado surgido del paramilitarismo que actualmente tiene presencia en más de 200 municipios de Colombia y que se financia a través del narcotráfico.

El grupo expresó su voluntad de participar en las negociaciones en busca de la “paz total” que promueve el presidente Gustavo Petro, pero la iniciativa no avanzó debido a diferencias entre el Gobierno y la organización. (Télam)