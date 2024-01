Audiencia del juicio por difamación a Trump suspendida por enfermedad de jurado

La audiencia del juicio contra Donald Trump, que había acudido al tribunal de Manhattan para un careo con la escritora E. Jean Carroll, que le reclama 10 millones de dólares por difamación, fue suspendida por un posible caso de covid de un jurado y de los padres de una de las abogadas del expresidente.

En víspera de las primarias del Partido Republicano en el estado de New Hampshire, en las que Trump puede recibir un espaldarazo definitivo para sus ambiciones de convertirse en el candidato de ese partido para regresar a la Casa Blanca en los comicios de noviembre, el magnate había regresado a la sala después de su última aparición el pasado miércoles.

Ante la aparición de síntomas compatibles con covid de uno de los miembros del jurado, y el contacto de la abogada principal de Trump, Alina Habba, con sus padres también enfermos, el juez Lewis Kaplan suspendió la vista.

Todavía no está claro si el juicio se reanudará el martes, como quiere la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, o el miércoles, como manifestó la de Trump, ya que mañana son las primarias en el estado de New Hampshire, para las que el expresidente es el favorito.

Trump viajó a Nueva York para este juicio desde ese estado, donde estuvo haciendo actos de campaña para las elecciones de mañana.

El magnate de 77 años ha pedido subir al estrado para declarar contra la escritora, que en mayo del año pasado ya le ganó otro juicio por agresión sexual y difamación. Entonces, un jurado lo condenó a pagarle 5 millones de dólares, resolución que Trump ha apelado.

Dada la decisión del jurado en mayo, el juez Kaplan ha determinado que Carroll no tiene que demostrar que hubo agresión sexual de nuevo.

Ahora, el magnate es juzgado por unas declaraciones que hizo cuando era presidente de Estados Unidos, en 2019, a raíz de la publicación de Carroll de un libro y un artículo en una revista en los que aseguraba que en 1996 Trump la había violado en un famoso local de Nueva York.

Entonces, el republicano dijo que Carroll "no era su tipo" y que se había inventado toda la historia para "vender su nuevo libro", además, suele repetir que no la conoce y la insulta constantemente en las redes sociales.

El expresidente, que ha convertido estas citas judiciales en un show político que atrae a medios de comunicación de todo el mundo, ha tildado los numerosos procesos judiciales en los que está envuelto de "caza de brujas" y "estafa" para obstaculizar su ansiado anhelo de regresar a la Casa Blanca para el próximo período presidencial.

La semana pasada, el juez instructor del juicio amenazó al republicano con impedirle el acceso a la sala si seguía haciendo comentarios despectivos audibles por el jurado. (Télam)