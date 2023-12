Aumentan seguridad en catedral de Alemania por amenaza de atentado

La Policía de Alemania aumentó hoy las medidas de seguridad en la catedral de Colonia, tras recibir indicios sobre un posible atentado de un grupo islamista, informaron fuentes de seguridad.

"La gente no debe dejar de acudir a la iglesia porque la protección que ofrecen las autoridades funciona", subrayó Herbert Reul, el ministro de Interior del estado de Renania, donde se encuentra la ciudad de Colinia, en el oeste alemán.

Personal policíal controlaba hoy a todos los visitantes de la catedral, según pudo comprobar un reportero de la agencia de noticias DPA.

También había presencia policial con agentes y alrededor de una docena de vehículos.

Las visitas turísticas fueron canceladas, informó la iglesia, uno de los monumentos más emblemáticos de Alemania, ubicado en el oeste del país.

La amenaza también apuntaba a un posible ataque contra una iglesia en Viena.

La ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, aseguró hoy en declaraciones a periodistas que la reacción ante el posible atentado demuestra la seriedad con la que las autoridades de seguridad se toman este tipo de amenazas.

"Todos amamos nuestras tradiciones navideñas y no nos dejaremos intimidar ni restringir nuestro modo de vida", declaró la política socialdemócrata.

"Pero no es menos cierto que nos tomamos muy en serio la amenaza del terrorismo islamista y estamos extremadamente vigilantes", agregó.

En la noche del sábado los agentes registraron la catedral con perros entrenados para detectar explosivos, sin que se hallara ninguno.

La policía también incrementó las medidas de seguridad en Viena, la capital austríaca.

En Austria, el servicio de inteligencia detuvo el sábado a cuatro personas en el marco de las investigaciones sobre una red islamista y eran interrogadas, según informó una fuente de la Dirección de Seguridad del Estado e Inteligencia del Ministerio del Interior austríaco.

"Por el momento no se pueden dar más detalles", añadió.

El diario Bild también informó de una detención en Alemania, aunque en un primer momento no hubo confirmación al respecto.

El grupo en cuestión podría estar relacionado con la rama yihadista Estado Islámico de Jorasán, que mantiene desde hace varios años un conflicto armado con los talibanes en Afganistán.

El vocero de la Policía de Colonia, Wolfgang Baldes, declaró hoy: "Recibimos una filtración sobre una situación peligrosa en los alrededores de la catedral de Colonia, posiblemente también para la propia catedral, relacionada con la Nochebuena".

Baldes no quiso comentar de dónde provino la advertencia.

Al mismo tiempo, dejó claro que las medidas de seguridad reforzadas en la catedral continuarán durante algún tiempo.

"Ahora tenemos que ver con qué rapidez podemos verificar realmente este aviso. Es cierto que mientras no se pueda descartar una situación de peligro, por supuesto, continuaremos con estas medidas", dijo. (Télam)