Autoridades amenazan con enterrar al opositor ruso Navalny en la cárcel donde murió, según allegados

Autoridades rusas amenazan con enterrar a Alexey Navalny en el terreno de la colonia penitenciaria del Ártico donde murió, aseguraron hoy allegados al líder opositor.

Más de una veintena de personalidades del mundo de la cultura de Rusia, críticos con el Kremlin, llamaron a las autoridades a que entreguen el cuerpo a sus familiares, que lo reclaman desde que se anunció su muerte el sábado de la semana pasada.

"Hace una hora, un investigador llamó a la madre de Alexey y le dio un ultimátum: o bien acepta un entierro en secreto, sin exequias públicas, o bien Alexey será enterrado en la colonia" penitenciaria, dijo en la red social X (ex Twitter) Kira Yarmish, que oficiaba de portavoz de Navalny.

Yarmish afirmó que Liudmila Navalnaya, madre del fallecido, seguía pidiendo a las autoridades que le entreguen los restos de su hijo, que autoricen un funeral público y denunció "chantajes" para forzarla a que sea enterrado "en secreto", según detalló la agencia de noticias AFP.

Yarmish indicó que la madre del opositor "exige el cumplimiento de la ley, que obliga a los investigadores a entregar el cuerpo en un plazo de dos días a partir del momento en que se determine la causa de la muerte".

"Según los documentos médicos que firmó, estos dos días vencen mañana. Ella insiste en que las autoridades permitan que el funeral y el servicio conmemorativo se celebren según las costumbres", señaló, según reprodujo la agencia de noticias Europa Press.

El entorno de Navalny acusa a las autoridades rusas de "matar" al opositor en la cárcel y de intentar impedir una ceremonia pública para evitar cualquier manifestación de apoyo.

Navalny, abogado y bloguero, se consolidó a lo largo de 12 años como el detractor número uno del presidente Vladimir Putin.

Acosado por las autoridades e ignorado por los medios de comunicación oficiales, construyó una notoriedad en Internet y en las redes, gracias a la difusión de investigaciones en video virales que denunciaban la corrupción del poder ruso.

En enero de 2021 fue detenido al regresar a su país tras recuperarse en Alemania, donde fue hospitalizado tras ser víctima de un envenenamiento en Rusia que atribuyó a Putin, algo que el Kremlin negó.

El Servicio Penitenciario Federal ruso anunció el sábado pasado que el líder opositor murió tras "encontrarse mal durante un paseo", en una colonia penitenciaria del Ártico.

Navalny conseguía movilizar a multitudes, especialmente en Moscú.

El viernes, su equipo pidió a la Policía, al Ejército y a los servicios de seguridad que les proporcionen cualquier información sobre el "asesinato" de Navalny.

A cambio, "prometemos una recompensa de 20.000 euros y la organización de su salida del país, si así lo desea", indicó.

"No importa su estatus o si comparte las opiniones políticas de Alexey Navalny. Hay principios humanos fundamentales: no pueden abusar de una madre y chantajearla con el cuerpo de su hijo asesinado", escribió su equipo en Telegram. (Télam)