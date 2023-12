Biden afirmó que Trump "apoyó una insurrección", tras el fallo judicial del estado de Colorado

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que su predecesor, Donald Trump, "claramente apoyó una insurrección", tras la decisión adoptada ayer por la Corte Suprema de Colorado que deja al republicano fuera de las elecciones primarias en ese estado.

El fallo, apelable con posibilidad de llegar a la Corte Suprema, dictaminó que Trump no podía presentarse porque había sido parte de una insurrección, en referencia al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Trump "ciertamente apoyó una insurrección, no hay ninguna duda al respecto", afirmó el mandatario, aunque aclaró que no "comentaba" sobre la decisión judicial en sí.

"Dejo que el tribunal decida si se aplica la 14ª Enmienda de la Constitución", sostuvo en su llegada a la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin.

La Corte Suprema de Colorado invocó la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución, que se sancionó después de la Guerra de Secesión (1861-65), para evitar que quienes habían participado de la guerra o de una insurrección pudieran acceder a puestos gubernamentales, y prohíbe a quienes "participaran en una insurrección".

Por lo ocurrido el 6 de enero en el Capitolio, Trump enfrenta un juicio por conspiración, ya que los fiscales que lo acusan consideran que instigó a sus seguidores a que asaltaran el edificio legislativo para impedir la certificación del presidente electo, el demócrata Joe Biden.

Trump, de 77 años, será juzgado en Washington en marzo acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, en un proceso al que calificó en varias oportunidades de "caza de brujas".

El republicano fue sometido a juicio político por segunda vez por la Cámara de Representantes tras el ataque al Capitolio perpetrado por cientos de sus seguidores, acusado de incitar a una insurrección, pero fue absuelto por el Senado. (Télam)