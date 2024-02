Biden confundió a Macron con Mitterrand en mensaje de campaña electoral que se viralizó

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confundió a su par Emmanuel Macron con el exmandatario de Francia François Mitterrand (1981-1995), fallecido hace casi 30 años, en un discurso de campaña compartido en las redes sociales que se volvió viral.

En un acto en Las Vegas el domingo, el mandatario demócrata de 81 años relató una anécdota sobre la reacción de Macron a un discurso durante una reunión del G7 en 2020, informó la agencia de noticias AFP.

Además de equivocarse con el nombre del gobernante francés, Biden también se confundió de nacionalidad, aunque enseguida se corrigió.

"Dije: 'Estados Unidos está de vuelta'", refirió Biden en un video. "Y Mitterrand de Alemania, quiero decir, de Francia, me miró y me dijo: 'Sabes, ¿qué? ¿por qué? ¿Por cuánto tiempo regresas?'".

En la transcripción de la Casa Blanca publicada más tarde, el nombre de Mitterrand está tachado y el de Macron añadido entre corchetes. Mitterrand, el primer dirigente de izquierda en llegar a la Presidencia con la V República, dirigió el país durante 14 años: de 1981 a 1995 y murió en 1996.

Macron dirige Francia desde 2017.

El video del acto de campaña de Biden en Las Vegas con esa confusión fue ampliamente visto y compartido en la red social X.

El presidente estadounidense ya cometió errores públicos similares en el pasado. Uno de los más recordados ocurrió en septiembre de 2022, cuando llamó a una congresista fallecida en una conferencia que ella ayudó a organizar.

"Jackie, ¿estás aquí? ¿Dónde está Jackie? Creo que ella iba a estar aquí", dijo Biden en aquella ocasión, refiriéndose a la representante de Indiana, Jackie Walorski, que había muerto un mes antes.

En abril del 2023, una transcripción de la Casa Blanca también corrigió a Biden cuando confundió al equipo de rugby All Blacks de Nueva Zelanda con los Black and Tans, una fuerza militar británica famosa por su participación en la Guerra de Independencia de Irlanda. La transcripción de su discurso, pronunciado en un pub de Irlanda, tachó "Black and Tans" e insertó "All Blacks".

El predecesor de Biden y su probable oponente en las elecciones presidenciales de noviembre, Donald Trump, también cometió un error el mes pasado, cuando confundió a su rival de partido, Nikki Haley, con la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Trump, de 77 años, había dicho falsamente que Haley estaba a cargo de la seguridad durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, lo que la llevó a cuestionar su aptitud mental durante un discurso de campaña.

