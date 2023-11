Biden cree que se va a alcanzar un acuerdo con Hamas por la liberación de rehenes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que cree que se llegará a un acuerdo para liberar a los rehenes secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamas durante su ataque del 7 de octubre contra Israel.

"He hablado a diario con las personas involucradas. Creo que va a ocurrir, pero no quiero entrar en detalles", dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó por un posible acuerdo, informo la agencia de noticias AFP.

También dio un mensaje para las familias de los rehenes: "Resistan. Ya vamos".

Nueve estadounidenses y una persona con residencia permanente en Estados Unidos se encuentran entre los aproximadamente 240 secuestrados, entre los que hay a su vez una veintena de nacionalidad argentina.

"No puedo mirarles a los ojos y decirles cuántos de esos rehenes siguen vivos", declaró el lunes en rueda de prensa el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.

El ataque del 7 de octubre de Hamas dejó unos 1.200 muertos en el lado israelí, en su mayoría civiles, según las últimas cifras oficiales.

El Ministerio de Salud de Gaza, un territorio gobernado por Hamas, afirma que los bombardeos de Israel en represalia causaron más de 11.200 muertos, entre ellos unos 4.600 niños.

Qatar, que ya formó parte de las negociaciones para la liberación de cuatro rehenes, instó a Israel y Hamas a aceptar su oferta de mediación para llegar a un acuerdo.

Estados Unidos ha pedido reiteradamente pausas en los combates y el principal asesor de Biden para Medio Oriente, Brett McGurk, viajará a Qatar, donde Hamas tiene su oficina política, para tratar el tema de los rehenes.

Las autoridades de Estados Unidos informaron el fin de semana que uno de los rehenes tomados por la milicia palestina es un menor estadounidense de apenas tres años.

Por parte de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseveró que "no habrá alto el fuego" sin la liberación de rehenes.

En tanto, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido adoptaron este martes una tercera ronda de sanciones contra individuos y entidades vinculada a Hamas y a la Yihad Islámica desde los ataques del 7 de octubre, con vistas principalmente a erradicar el posible envío de fondos a ambas milicias, con presencia en la Franja de Gaza pero ramificaciones regionales.

Entre los altos mandos de Hamas sancionados figura Mahmud Jaled Zahar, considerado un estrecho aliado del líder Ismail Haniyeh y portavoz recurrente de la milicia.

En varias entrevistas, "amenazó con la violencia contra civiles judíos y enfatizó su compromiso con la destrucción del país", indicó el Departamento del Tesoro norteamericano en un comunicado, reproducido por la agencia de noticias Europa Press.

Washington recordó los agradecimientos públicos de Zahar a Irán, un país al que también sancionó hoy, que incluye al representante de Yihad Islámica en territorio iraní, Nasser Abu Sharif, y a una fundación financiada igualmente desde Teherán.

Las sospechas se extienden además a Siria, donde vive un líder del brazo armado de Yihad Islámica, Akram al Ajouri, y a Líbano, por el uso de una empresa de cambio de divisas como supuesta fachada para el envío de fondos a Hamas, según los castigos conocidos hoy.

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, dijo que quiere seguir trabajando para "negar a Hamas la capacidad de recaudar y usar fondos para perpetrar sus atrocidades", teniendo en cuenta que este tipo de acciones "no ocurren de forma aislada", añadió el documento.

Así, prometió que Washington y sus aliados seguirán actuando de forma "decidida" para frenar los movimientos de dinero. (Télam)