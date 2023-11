Biden dice que EEUU intenta mejorar su relación con China, antes de cumbre con Xi

El presidente Joe Biden afirmó hoy que Estados Unidos no busca distanciarse de China, sino mejorar su relación y "garantizar una comunicación normal", antes de una esperada cumbre con su par Xi Jinping en San Francisco.

"No estamos intentando desvincularnos de China. Lo que tratamos hacer es mejorar la relación", expresó el mandatario en rueda de prensa.

Añadió que espera que la reunión ayude a ambas partes a "restablecer una comunicación normal y ser capaces de levantar el teléfono y hablar el uno con el otro si hay una crisis".

Pero advirtió que Estados Unidos es reacio a invertir en China debido a sus prácticas comerciales, que frecuentemente rechaza

"No voy a seguir apoyando posturas según las cuales si queremos invertir en China tenemos que entregar todos nuestros secretos comerciales", reforzó.

"Si los chinos que ahora mismo tienen problemas económicos, si el propietario medio de una vivienda, si el ciudadano medio de China pudiera tener un trabajo dignamente remunerado, eso los beneficiaría a ellos y nos beneficiaría a todos", expuso el líder demócrata.

El impulso positivo de las conversaciones de noviembre de 2022 entre Xi y Biden en la cumbre del G20 en Bali, Indonesia, se desvaneció después de que Estados Unidos detectara y derribara un supuesto globo espía chino, en un episodio aún controvertido y confuso.

Desde entonces hubo contactos diplomáticos de alto nivel para tratar de restablecer los lazos.

Consultado por las expectativas para la cumbre, el ministerio de Relaciones Exteriores chino fue esquivo y se limitó a mencionar "una comunicación en profundidad" y "temas importantes sobre la paz mundial".

Beijing también aclaró que no cederá en asuntos que considera líneas rojas, como Taiwán, que espera controlar algún día, y su expansión militar en el mar de China Meridional.

Las dos principales potencias del mundo lograron recientemente algunos avances en las relaciones comerciales y económicas, así como en las conversaciones sobre el cambio climático.

Durante su viaje, Xi cenará con los principales empresarios de Estados Unidos, consignó la agencia de noticias AFP.. (Télam)