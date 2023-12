Biden dijo que el gobierno de Israel pierde apoyo "por los bombardeos indiscriminados" en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que Israel está perdiendo apoyo en el mundo por sus "bombardeos indiscriminados" a la Franja de Gaza, aseguró que el gobierno liderado por Benjamin Netanyahu no está interesado en una solución de dos Estados para poner fin al conflicto con Palestina y opinó que es el "más conservador en la historia" del país hebreo.

"Una de las cosas que 'Bibi' (Netanyahu) entiende es que la seguridad de Israel puede depender de Estados Unidos. Pero ahora tiene más que Estados Unidos. Tiene a la Unión Europea, tiene a Europa, tiene a la mayor parte del mundo apoyándoles. Pero están empezando a perder ese apoyo por los bombardeos indiscriminados que se producen", señaló el mandatario, según lo citó el diario Times of Israel.

Durante un evento privado en Washington para recaudar fondos destinados a su campaña de reelección en las presidenciales del próximo año, Biden consideró que el de Netanyahu "es el Gobierno más conservador en la historia de Israel", según recogió la cadena de noticias CNN.

Biden añadió que las actuales autoridades israelíes "no quieren una solución de dos Estados".

Por eso, el líder demócrata sugirió que Netanyahu debería "cambiar" a su gobierno para encontrar una solución de largo plazo al conflicto con los palestinos, citó la agencia de noticias Sputnik.

El líder del partido Likud encabeza un gobierno de coalición que está integrado por partidos nacionalistas religiosos de ultraderecha y líderes del movimiento colono que ocupa los territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este.

También hoy, Netanyahu admitió que existe un "desacuerdo" con Estados Unidos, su principal aliado, sobre lo que será la situación en la Franja de Gaza una vez que finalice la guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas.

"Agradezco enormemente el apoyo estadounidense a la destrucción de Hamas y a la devolución de nuestros rehenes. Tras un intenso diálogo con el Presidente Biden y su equipo, recibimos pleno respaldo a la incursión terrestre y al bloqueo de la presión internacional para detener la guerra", manifestó en un video subido a sus redes sociales.

"Sí, hay desacuerdo sobre 'el día después de Hamas' y espero que también aquí lleguemos a un acuerdo", reconoció.

Estados Unidos propuso que la Franja de Gaza, que hasta ahora estuvo gobernada por los islamistas de Hamas, quede a cargo de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna parte de Cisjordania ocupada, una vez que la guerra finalice.

Sin embargo, esta posición fue rechazada por Netanyahu en numerosas oportunidades.

"No permitiré que Israel repita el error de Oslo", manifestó hoy en referencia a los acuerdos firmados hace tres décadas, que le transfirió a la ANP algunas competencias y poderes en los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza.

"Tras el gran sacrificio de nuestros civiles y nuestros soldados, no permitiré la entrada en Gaza de quienes educan para el terrorismo", manifestó el premier.

"Gaza no será ni Hamastán ni Fatahstán", finalizó en juego de palabras con Hamas y al partido Fatah, que encabeza el presidente de la ANP, Mahmud Abbas.

Estados Unidos fue el único miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que votó la semana pasada en contra de una resolución que pedía un alto el fuego en la guerra de Gaza, una medida que no salió adelante debido al poder de veto que tiene Washington en el organismo.

La administración de Biden ha mostrado su apoyo a Israel para eliminar a Hamas y se opone a un alto el fuego porque considera que sería utilizado por el grupo islamista para rearmarse.

Pero a medida que han aumentado las víctimas civiles por los bombardeos en Gaza, Washington ha incrementado su presión al Gobierno de Netanyahu para que intente minimizar las muertes de inocentes.

Además, Biden ha reiterado en diversas ocasiones que apoya la conformación de un Estado palestino en los territorios de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, tal como reclaman los palestinos y reconoce Naciones Unidas.

La nueva escalada de violencia comenzó el 7 de octubre, cuando milicianos de Hamas se infiltraron en Israel desde Gaza, asesinaron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron a 240 rehenes, incluyendo una veintena de argentinos.

Más de 80 rehenes fueron liberados el mes pasado en virtud de una tregua de una semana mediada por Qatar, Estados Unidos y Egipto a cambio de la excarcelación de cientos de mujeres y adolescentes palestinos presos en Israel.

Más de 18.000 personas, en su mayoría niños y mujeres, murieron desde el 7 de octubre en bombardeos israelíes en Gaza, y casi 50.000 resultaron heridos. Unos 1,9 millones de palestinos -el 80% de la población del territorio- tuvieron que abandonar sus casas. (Télam)