Biden en acto de campaña en Pensilvania: "Trump está dispuesto a sacrificar la democracia"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó hoy a su antecesor y posible adversario en las elecciones de noviembre Donald Trump de querer “robarse la historia”, de utilizar el mismo lenguaje que “la Alemania nazi” y de estar “dispuesto a sacrificar la democracia”.

“Escúchenme claramente. Diré lo que Donald Trump no dirá: la violencia política nunca, jamás, es aceptable en el sistema político de Estados Unidos. Nunca, nunca, nunca. No tiene lugar en una democracia”, señaló Biden.

Fue ante una multitud en su primer acto de campaña 2024, en Pensilvania, apenas un día antes del tercer aniversario de la toma del Capitolio parte de seguidores de Trump, en 2021, cuando debían oficializarse los resultados de las elecciones que había ganado el demócrata meses antes.

Biden remarcó que quienes irrumpieron en la sede legislativa el 6 de enero de 2021 eran “insurrectos, no patriotas” y dejó en claro que se trató de un "asalto violento" y no una protesta pacífica.

"Al tratar de reescribir los hechos del 6 de enero, Trump está tratando de robarse la historia de la misma manera que intentó robar las elecciones. Pero sabíamos la verdad porque la vimos con nuestros propios ojos", expresó.

En sus cuestionamientos al magnate, lamentó que en esa jornada Trump “se retiró a la Casa Blanca mientras Estados Unidos era atacado desde dentro".

"La nación entera observó con horror. El mundo entero observó con incredulidad y Trump no hizo nada", afirmó, y evaluó que el intento de Trump de anular las elecciones de 2020 y su falta de acción del 6 de enero siguiente constituyó "uno de los peores incumplimientos del deber por parte de un presidente en la historia de Estados Unidos".

Biden pidió entonces a sus seguidores que se imaginen “si (Trump) hubiera salido y hubiera dicho basta”. “Pero no hizo nada", lamentó.

Puso énfasis entonces en remarcar que las elecciones de noviembre son “claras, porque la campaña de Trump se trata de él, no de Estados Unidos ni de usted”.

Para Biden, Trump "habla de la sangre de los estadounidenses que está envenenada, haciéndose eco exactamente del mismo lenguaje utilizado en la Alemania nazi", en referencia a palabras de Trump sobre los migrantes que cruzan la frontera con México.

“La campaña de Donald Trump está obsesionada con el pasado, no con el futuro. Está dispuesto a sacrificar nuestra democracia y a ponerse en el poder", dijo, y subrayó que su tarea proselitista se centra en los votantes de todas las "edades y orígenes" y en el futuro.

"Nuestra campaña tiene como objetivo preservar y fortalecer nuestra democracia estadounidense", manifestó, según el sitio de la cadena CNN.

Reivindicó entonces la figura de George Washington en su lucha contra el Reino Unido, antes del nacimiento de Estados Unidos, porque tenía “la misión clara: libertad y libertad”.

“Su misión, declaró George Washington, era nada menos que una causa sagrada. Ésa fue la frase que utilizó: 'causa sagrada; libertad, libertad, democracia'. Democracia estadounidense”, señaló el jefe de la Casa Blanca.

No fue una referencia caprichosa: el discurso fue en el Montgomery County Community College, en Blue Bell, ubicado cerca del sitio histórico de la Guerra Revolucionaria Valley Forge, donde se alojaron George Washington y el llamado Ejército continental hace casi 250 años.

Se había anunciado que Biden hablaría mañana sobre la ocupación del Congreso, pero el discurso se adelantó un día porque se esperan malas condiciones climáticas, según informó el equipo de campaña. (Télam)