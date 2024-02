Biden evalúa sanciones de EEUU contra Rusia por la muerte de Navalny

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que su Gobierno estaba "considerando" aplicar nuevas sanciones contra Rusia tras la muerte del dirigente opositor Alexei Navalny, fallecido el viernes en una cárcel del Ártico en circunstancias que no se han aclarado.

"Ya tenemos sanciones, pero estamos estudiando sanciones adicionales", respondió Biden a preguntas de periodistas, días después de señalar al presidente ruso, Vladimir Putin, como "responsable" de la muerte del opositor ruso.

Navalny murió el viernes en circunstancias desconocidas a los 47 años en una prisión del Ártico ruso, en un hecho que conmocionó a la oposición rusa en el exilio.

Biden y otros aliados occidentales ya han impuesto sanciones sin precedentes para frenar las acciones de Moscú en la guerra con Ucrania, aunque no han logrado detener el conflicto.

Sin embargo, las dudas sobre el futuro compromiso de Washington con Kiev han aumentado recientemente.

El mandatario demócrata norteamericano también dijo hoy que "espera" que este caso sirva para poner de manifiesto la importancia de mantener la ayuda militar a Ucrania, en tiempos de guerra con Rusia, después de que la oposición republicana se hayan mostrado reacios a un nuevo paquete de fondos y amenacen con bloquearlo en la Cámara de Representantes.

Para Biden, no aprobar la ley sería "un gran error", por lo que se ha ofrecido a hablar de este tema con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien apoya la candidatura de Donald Trump en las presidenciales de este año.

"Claro que me encantaría reunirme con él, si tiene algo que decir", dijo Biden, citado por la agencia de noticias AFP.

El presidente consideró que es "sorprendente" que los republicanos no quieran cumplir las "obligaciones", tanto con Ucrania como con los países de la OTAN, en aparente alusión a los últimos avisos lanzados por el expresidente Trump quien declaró que, de volver a la Casa Blanca, no defendería a los países miembros de la alianza atlántica si incumplen sus compromisos de inversión en defensa.

En esa ocasión, el republicano también aseveró que dejaría que Rusia hiciera lo que quisiera con esos países atlantistas que incumplieran sus compromisos.

Hoy Trump se hizo eco de la muerte bajo custodia de Navalny, aunque evitó señalar a Putin como responsable.

"La repentina muerte de Alexei Navalny me ha hecho cada vez más consciente de lo que está sucediendo en nuestro país. Es una progresión lenta y constante, con políticos, fiscales y jueces corruptos y de izquierda radical que nos llevan por el camino de la destrucción", dijo el empresario republicano en su red social Truth Social.

Trump aseguró así que "las fronteras abiertas, las elecciones amañadas y las decisiones judiciales manifiestamente injustas están destruyendo" a Estados Unidos.

"¡Somos una nación en declive, una nación fracasada!", afirmó, cerrando el mensaje con su lema "Haz a Estados Unidos grande otra vez en 2024".

El magnate eludió así la crítica a Putin, por quien ha manifestado admiración y quien afirmó la semana pasada que prefería de presidente a Biden antes que a Trump, por considerarlo un político "más experimentado y predecible".

"Trabajaremos con cualquier líder en el que confíe el pueblo estadounidense", aseguró entonces Putin.

La reacción de Trump a la muerte de Navalny se produce además después de que la precandidata presidencial republicana Nikki Haley, su única rival de interna, lo criticara en la red social X (ex Twitter), por su silencio.

La republicana, que aspira a llegar a la Casa Blanca en las elecciones de 2024, señaló a Putin como responsable de la muerte del opositor y aludió también a que el mismo Trump apoya al mandatario.

Además, reiteró críticas a Trump por haber dicho recientemente que, en caso de retomar la Casa Blanca, no defendería a los países de la OTAN que inviertan en defensa menos de lo acordado y que incluso alentaría a Rusia a atacarlos.

"Putin asesinó a su oponente político y Trump no ha dicho una palabra después de que dijera que alentaría a Putin a invadir a nuestros aliados. Sin embargo, ha publicado más de 20 veces en redes sociales sobre sus dramas legales y sus encuestas falsas", afirmó en un mensaje la otrora embajadora estadounidense ante la ONU. (Télam)