Biden se reunió en San Francisco con la hija y viuda del fallecido opositor ruso Alexey Navalny

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió hoy en San Francisco con la viuda y con la hija del opositor ruso Alexey Navalny, quien murió en circunstancias no esclarecidas la semana pasada en una cárcel en el Ártico, para expresarles su más sentido pésame, informó la Casa Blanca.

"Hoy me he reunido con Yulia Navalnaya y Dasha Navalny, los seres queridos de Alexey Navalny, para expresarles mis condolencias por su devastadora pérdida. El legado de valentía de Alexey seguirá vivo en Yulia y Dasha, y en las innumerables personas de Rusia que luchan por la democracia y los derechos humanos", expresó Biden en la red social X (ex Twitter).

Según un comunicado de la Casa Blanca, Biden expresó su admiración por la lucha de Navalny contra la corrupción y por una Rusia libre y democrática.

Biden había dicho que el cuatro veces presidente ruso Putin era "responsable" de la muerte de Navalny, que cumplía una pena de 19 años en una cárcel del Ártico, y aseguró que lo ocurrido "es una prueba más de la brutalidad" del presidente ruso.

El mandatario comunicó que su gobierno anunciará mañana nuevas sanciones contra Rusia en respuesta a la muerte del opositor, la "represión y la agresión" de Rusia, y su guerra "brutal e ilegal" en Ucrania.

Biden y otros aliados occidentales ya habían impuesto duras sanciones a Rusia para frenar las acciones de Moscú en la guerra con Ucrania, de la que se cumplirán dos años el próximo sábado.

Por su parte, la viuda de Navalny volvió a acusar al presidente ruso que gobierna desde 2012 de su muerte al escribir en X: "Putin mató a Alexey".

Navalnaya se reunió el lunes con los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. Allí dijo que las autoridades rusas estaban esperando a que salieran de su cuerpo rastros de "otro Novichok de Putin", en referencia al agente nervioso militar utilizado para envenenarlo en 2020.

Además prometió retomar la lucha de su difunto marido por una "Rusia libre", según la cadena NBC News.

Navalny, abogado y bloguero, se consolidó a lo largo de 12 años como el detractor número uno de Putin y de su "partido de ladrones y estafadores", como solía describirlo.

Primero se dio a conocer ayudando a organizar grandes manifestaciones, en 2011 y 2012, que finalmente fueron reprimidas, y en 2013 quedó segundo en las elecciones municipales de Moscú, un logro que impulsó su visibilidad.

Acosado por las autoridades e ignorado por los medios de comunicación oficiales, construyó una notoriedad en Internet y en las redes, gracias a la difusión de investigaciones en video virales que denunciaban la corrupción del poder ruso.

En enero de 2021 fue detenido al regresar a su país tras recuperarse en Alemania, donde fue hospitalizado tras ser víctima de un envenenamiento en Rusia que atribuyó a Putin, algo que el Kremlin negó. (Télam)