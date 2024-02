Biden y Putin expresaron condolencias por la muerte de Piñera

Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin, enviaron hoy sus condolencias a su homólogo de Chile, Gabriel Boric, por la muerte del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció ayer en un accidente aéreo al caer sobre un lago el helicóptero que piloteaba.

"Jill y yo nos unimos al pueblo de Chile en el duelo por la trágica pérdida", dice el comunicado difundido por la Casa Blanca.

El texto destaca el trabajo de Piñera, quien gobernó Chile en dos oportunidades: entre 2010 y 2014, cuando tuvo que lidiar con la crisis provocada por el terremoto y tsunami en su primer año de gestión, y entre 2018 y 2022, con un mandato empañado por la feroz represión que ordenó frente a las protestas ciudadanas en 2019, en lo que pasó a la historia como el "estallido social" que detonó también su popularidad como gobernante.

"Durante la pandemia de Covid-19 dio prioridad a la seguridad de sus conciudadanos y ayudó a Chile a alcanzar una de las tasas de vacunación más rápidas del mundo", destacó el texto.

"Valoro profundamente mi tiempo trabajando con el presidente Piñera a lo largo de la última década, cuando fui testigo de su dedicación a su país de primera mano", continuó.

Finalmente, envió sus "más profundas condolencias a la ex primera dama Cecilia Morel, su familia y todos aquellos que lamentan esta terrible pérdida".

Por su parte, el presidente ruso también envió su pésame a Boric y subrayó que Piñera hizo una importante contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas ruso-chilenas.

"Estimado señor presidente, acepte mi más sentido pésame por la trágica muerte del expresidente de Chile Sebastián Piñera. Sebastián Piñera hizo mucho por el desarrollo social y económico de su país y se ganó un gran prestigio internacional", dijo Putin en un telegrama publicado en la página web del Kremlin, citado por la agencia de noticias Sputnik.

Piñera, de 74 años, viajaba en un helicóptero de su propiedad que se precipitó al Lago Ranco, en el sur del país, ayer tras haber despegado minutos antes en condiciones climáticas adversas, con lluvia y neblina.

Según las primeras estimaciones, el expresidente no pudo sacarse el cinturón de seguridad al momento del siniestro y falleció ahogado.

Junto al ex jefe de Estado viajaban su hermana, Magdalena Piñera, el empresario Ignacio Guerrero y su hijo, que sobrevivieron al accidente y pudieron alcanzar la orilla a nado.

Boric decretó tres días de duelo nacional y funerales con honores de Estado para el exmandatario.

Ayer también enviaron sus condolencias los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Perú, Dina Boluarte; de España, Pedro Sánchez, entre otros, y también el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. (Télam)