Biden y Xi se reúnen en San Francisco para rebajar tensiones entre EEUU y China

Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y China, Xi Jinping, mantendrán hoy en San Francisco su primer encuentro cara a cara en un año, en el que buscarán calmar las aguas y evitar que la rivalidad entre las dos potencias mundiales derive en conflicto.

La conversación, que se producirá al margen de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), es un intento de reducir tensiones en temas como Taiwán, sanciones e intercambio comercial.

Un acercamiento entre Beijing y Washington podría también colaborar con el abordaje internacional de conflictos armados, como el de Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, sobre los que ambos países tienen diferentes visiones.

Biden insistió en remarcar en la víspera de la cumbre que Estados Unidos no trata "de separarse de China", sino de "cambiar la relación para mejor".

En declaraciones a periodistas, dijo que quería "volver a un ritmo normal de correspondencia, pudiendo atender el teléfono y hablar si hay una crisis".

China, en tanto, dijo que Xi y Biden discutirán sobre "paz mundial y desarrollo", y agregó que no "teme a la competencia" con Estados Unidos.

Los dos líderes se encontraron en persona por última vez en Bali en noviembre de 2022, y las relaciones se enfriaron luego de que Estados Unidos derribara un supuesto globo espía de origen chino en febrero.

El incidente se produjo en medio de una larga lucha por dominio global entre ambos países.

"Esta es una relación compleja, competitiva, que podría fácilmente virar hacia un conflicto o confrontación si no se maneja de forma adecuada", dijo Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Pero en los meses recientes, Beijing y Washington mantuvieron varias reuniones entre diplomáticos de alto nivel que desembocó en el anuncio, menos de una semana antes de la cumbre, de la visita de Xi.

La reunión, prevista para las 11 (las 16 de la Argentina), ha sido coreografiada con cuidado para evitar malentendidos y se realizará bajo estrictas medidas de seguridad en un lugar que no ha sido revelado.

La recepción será a las 10.45 y la bilateral iniciará 15 minutos más tarde.

"La mesa está servida luego de varias semanas para lo que esperamos sea una conversación muy productiva, cándida y constructiva", dijo John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, a los periodistas que ayer viajaban con Biden a bordo del Air Force One hacia San Francisco, informó la agencia de noticias AFP.

Autoridades estadounidenses, sin embargo, han sido cautelosas sobre la posibilidad de tener grandes anuncios tras la reunión.

El resultado formal más probable es el restablecimiento de la línea directa entre militares de ambos países, que Beijing cortó después de que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitara Taiwán en 2022.

Se espera que Biden advierta a China que no interfiera en las elecciones que se celebrarán en dos meses en Taiwán, la pequeña nación insular sobre la cual Beijing reclama su soberanía en función de su política de "una sola China".

Se especula que esté también en la mesa un acuerdo para limitar el uso de la inteligencia artificial en sistemas de armamento nuclear.

También podría discutir la posible cooperación para limitar las exportaciones chinas de ingredientes para el fentanilo, un opioide sintético que ha causado un alto número de muertes en ciudades estadounidenses como San Francisco, sede de la reunión.

El tema debe ser abordado en reuniones bilaterales que los mandatarios tendrán por separado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó ayer su ministra de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.

"Se tendrá que hablar de la cadena de fentanilo, los precursores que vienen principalmente de Asia, cómo hacer un mejor control de lo que sale de Asia y de lo que llega a México", dijo refiriéndose al temario que México lleva a estas dos bilaterales al margen de la APEC.

López Obrador se reunirá mañana con Xi, el primer encuentro entre ambos mandatarios, que debe enfocarse en asuntos económicos, mientras que el viernes dialogará con Biden con quien ya sostuvo un encuentro a comienzos de año.

La cumbre de la APEC, que reúne a los líderes de las 21 economías del bloque Pacífico, comienza mañana y termina el viernes en San Francisco. (Télam)