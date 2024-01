Blinken anunció que Israel aceptará misión de evaluación de la ONU en el norte de Gaza

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, afirmó hoy que Israel aceptará una misión de evaluación de la ONU en el norte de la Franja de Gaza para facilitar un retorno seguro de los desplazados.

El norte del enclave palestino es donde el Ejército israelí centró su ofensiva en la primera etapa de la guerra, iniciada luego del ataque del movimiento islamista palestino Hamas al sur del país hebreo el 7 de octubre.

Ahora Israel dirige sus operaciones al centro y sur de Gaza, según declaraciones del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

En momentos en que "la campaña de Israel evoluciona hacia una fase de menor intensidad en el norte de Gaza y (el ejército israelí) reduce sus efectivos allí, hemos acordado un plan para que la ONU lleve a cabo una misión de evaluación" en esa zona, dijo Blinken en una conferencia de prensa durante una visita a Israel.

Según el funcionario de la administración de Joe Biden, la misión de la ONU "determinará qué hay que hacer para permitir que los desplazados palestinos vuelvan al norte de forma segura".

Esto no ocurrirá de la noche a la mañana, afirmó y añadió que existen "graves problemas de seguridad, infraestructura y humanitarios".

Pero esta misión iniciará un proceso que evalúe estos obstáculos y cómo pueden superarse.

"He dejado muy claro que los civiles palestinos deben poder regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan. No se les debe presionar para que abandonen Gaza", dijo Blinken, según recogió el diario británico The Guardian.

Estados Unidos rechaza "inequívocamente" cualquier propuesta que abogue por el reasentamiento de palestinos fuera de Gaza, concluyó Blinken, quien se encuentra en Israel como parte de su cuarta gira por la región desde el inicio del conflicto.

La guerra en Gaza se inició luego de que milicianos de Hamas y otros grupos armados como la Yihad Islámica atacaran territorio israelí el 7 de octubre, donde mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a unas 240, entre ellos una veintena de argentinos.

Luego del ataque de Hamas, Israel declaró la guerra y desató una ofensiva contra la Franja de Gaza que dejó al menos 23.210 muertos, entre ellos mujeres y niños, de acuerdo con el balance de hoy del Ministerio de Salud del enclave gobernado por Hamas, además de una situación humanitaria agravada por la falta de insumos básicos en el enclave.

Al menos 85% de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados por los combates, según la ONU. (Télam)