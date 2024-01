Blinken inició en Turquía y Grecia gira por Medio Oriente para evitar escalada de guerra en Gaza

(Agrega declaraciones de Blinken)

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se reunió hoy en Turquía con el presidente Recep Tayyip Erdogan y luego viajó a Grecia, donde mantuvo un encuentro con el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, en el inicio de su nueva gira por Medio Oriente para hablar de la guerra en la Franja de Gaza, que amenaza con expandirse por la región.

"Debemos asegurarnos de que el conflicto no se extienda", afirmó después de reunirse en la localidad de La Canea, en la isla de Creta, con Mitsotakis.

Blinken, que estuvo horas antes en Estambul, dijo que hablará con todos sus aliados sobre las medidas que se pueden tomar para evitar que haya una propagación regional del conflicto.

"Una de nuestras verdaderas preocupaciones es la frontera entre Israel y Líbano y queremos hacer todo lo posible para garantizar que no haya una escalada", añadió, tras un día marcado por los intercambios de misiles en la frontera entre Israel y Líbano.

El asesinato esta semana del número dos de Hamas, Saleh al-Arouri, en un bastión de Hezbollah en Beirut, la capital libanesa, generó el temor a una expansión del conflicto, después de que el movimiento chiita libanés prometiera una respuesta contra Israel, que hasta el momento no se atribuyó el ataque.

Blinken llegó a Grecia antes de viajar a Jordania, Israel, Cisjordania ocupada y otros países de la región para evitar una escalada regional del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

Esa guerra comenzó el 7 de octubre, luego del ataque de milicianos de Hamas sobre territorio israelí que dejó cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, entre ellos una veintena de argentinos.

Israel declaró la guerra y desató una ofensiva contra la Franja de Gaza que dejó al menos 22.700 muertos, entre ellos mujeres y niños, de acuerdo con el último balance del Ministerio de Salud del enclave gobernado por Hamas.

El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, instó hoy a Blinken a enfocarse en poner fin a la "agresión" israelí durante su gira oficial por Medio Oriente.

"Esperamos (…) que esta vez se centrará en el fin de la agresión, en vistas de poner fin a la ocupación del conjunto de la tierra palestina", declaró Haniyeh en un video.

"Esperamos que el señor Blinken haya podido sacar conclusiones de los últimos tres meses y comprendido el grado de error cometido por Estados Unidos con su apoyo ciego" a Israel, añadió el dirigente, que vive exiliado en Qatar.

En su cuarto viaje a la región, Blinken mantuvo previamente un encuentro con Erdogan, que duró más de 75 minutos, según fuentes diplomáticas estadounidenses, así como con su homólogo turco, Hakan Fidan.

Una fuente diplomática afirmó que este último defendió "un alto el fuego inmediato" en el territorio palestino, consignó la agencia de noticias AFP.

El Departamento de Estado estadounidense indicó en un comunicado que Blinken y Erdogan hablaron de la situación en Gaza y de la adhesión de Suecia a la OTAN.

El diplomático subrayó "la necesidad de evitar que el conflicto se extienda, de aumentar la ayuda humanitaria, reducir las víctimas civiles, garantizar la liberación de rehenes, trabajar por una paz regional duradera y de avanzar hacia la creación de un Estado palestino".

Blinken también pidió "la finalización (del proceso) de adhesión de Suecia a la OTAN", que aún necesita el acuerdo de Turquía y Hungría.

En diciembre, la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento turco aprobó el protocolo de adhesión de este país a la alianza militar, impulsada como respuesta a la invasión de Rusia sobre Ucrania, pero este debe ser aprobado por la mayoría de los diputados para poner fin a una saga de casi 20 meses.

Turquía reprocha a Suecia su supuesta permisividad con los activistas kurdos refugiados en su territorio, que Ankara considera "terroristas", y utiliza su poder de veto para negociar además la obtención de 40 cazas estadounidenses F-16 y equipamiento de modernización para sus aviones. (Télam)