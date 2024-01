Blinken insiste ante Abbas que EEUU apoya "medidas tangibles" para creación de un Estado Palestino

(Agrega detalles de reunión de Blinken y Abbas y declaraciones de Hamas y Gantz)

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se reunió hoy con el presidente palestino, Mahmud Abbas, ante quien volvió a insistir en la creación de un Estado palestino que conviva "en paz y seguridad" con el vecino país hebreo, un día después de urgir a Israel que evite la muerte de civiles en su guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza.

Blinken le dijo al líder palestino en Ramallah, en Cisjordania ocupada, que Washington apoya "medidas tangibles" para la creación de un Estado palestino, informó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

El funcionario estadounidense también insistió en que "todos los impuestos palestinos recabados por Israel (deberían) ser transferidos sistemáticamente a la Autoridad Nacional Palestina (ANP)", es decir, al Gobierno del territorio palestino de Cisjordania, "conforme a los acuerdos". Actualmente, Israel bloquea estos fondos.

En la reunión, Blinken mencionó la necesidad de introducir "reformas administrativas" que puedan "beneficiar al pueblo palestino".

Blinken señaló el "aumento de la volatilidad" en Cisjordania, donde se ha producido una oleada de atentados contra israelíes y un incremento de las operaciones militares israelíes, así como un aumento de la violencia contra palestinos por parte de colonos israelíes, informó el diario Times of Israel.

Por su parte, Abbas subrayó la necesidad de "detener inmediatamente la guerra de exterminio contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este" para poder aplicar "una solución política basada en la legitimidad internacional", en referencia a la solución de dos Estados, uno para los israelíes y otro para los palestinos.

El mandatario palestino reiteró que Gaza "es parte integral del Estado palestino" y que "no es posible aceptar o abordar los planes de las autoridades de ocupación para desgajarla o cortar parte de ella", según recogió la agencia de noticias Europa Press.

Fuentes no identificadas dijeron al canal de noticias Sky News Arabia que la reunión fue "tensa" y estuvo marcada por "discusiones".

En Ramallah, decenas de manifestantes llevaban pancartas en las que se leía "Stop el genocidio" y "Palestina libre", reseñó la agencia de noticias AFP.

En el marco de su cuarta gira regional desde el inicio del conflicto, Blinken se reunió ayer con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El "balance diario de civiles (muertos) en Gaza, sobre todo niños, es demasiado alto", dijo Blinken en Tel Aviv.

El ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino del 7 de octubre dejó cerca de 1.200 muertos en territorio israelí, la mayoría civiles, además de unos 240 rehenes, entre ellos una veintena de argentinos, de los cuales un centenar siguen en poder de los islamistas.

Como respuesta, Israel prometió "aniquilar" a Hamas, en el poder en la Franja de Gaza, y bombardea sin cese este enclave palestino. Más de 23.350 personas murieron, sobre todo mujeres y menores, informó este miércoles el Ministerio de Salud de Hamas.

Blinken llegó hoy por la tarde a Bahréin, base de operaciones de la Quinta Flota de Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse con el rey Hamad para evitar una escalada regional de la guerra, indicó el Departamento de Estado.

Por su parte, Hamas manifestó hoy su rechazo a la visita de Blinken a la capital administrativa palestina en Cisjordania y recalcó que Washington busca "estabilizar y proteger a la ocupación".

"Las afirmaciones de Blinken confirman que la actual visita, como las anteriores, no trae nada nuevo", dijo Sami Abú Zuhri, un alto cargo del grupo, quien además afirmó que el jefe de la diplomacia estadounidense "busca justificar los ataques de la ocupación contra civiles".

Según el miembro de Hamas, el brazo armado del grupo, las Brigadas Ezzedin al Qasam, no operan "cerca de lugares civiles" y agregó que "Estados Unidos es un socio de la ocupación en su culpabilidad por el asesinato de niños y civiles en Gaza en una guerra genocida", citó el diario palestino Filastin, vinculado a Hamas.

En tanto, el opositor israelí pero miembro del gabinete de guerra, Benny Gantz, aseguró hoy que Hamas perdió el control de "gran parte de la Franja de Gaza" a medida que los logros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "siguen creciendo".

"Tenemos determinación y paciencia. Nuestros enemigos deben saber que nuestra determinación es infinita", afirmó y añadió que, sin embargo, la liberación de los rehenes israelíes es la principal "prioridad" por encima de cualquier otro objetivo militar.

Anoche hubo "más de 70 muertos" por los bombardeos en diferentes sectores de la Franja, dijo el ministerio gazatí.

Un periodista de la agencia de noticias AFP reportó intensos bombardeos en las ciudades de Khan Yunis y Rafah, en el sur.

El Ejército israelí informó de operaciones en las zonas de Maghazi (centro) y Khan Yunis, con "más de 150 objetivos alcanzados" y 15 túneles localizados.

Médicos Sin Fronteras (MSF) condenó un ataque contra un refugio de la organización en Khan Yunis, en el que murió la hija de uno de sus trabajadores y, si bien aseguró que no puede confirmar de dónde provino el obús que los atacó, comentó que "este parece similar a los utilizados por los tanques israelíes".

Por la tarde, la Media Luna Roja palestina indicó que cuatro personas murieron por un bombardeo israelí que alcanzó una ambulancia de esa organización en Deir El Balah, en el centro de la Franja.

Blinken pidió ayer un incremento de la ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, donde viven casi 2,4 millones de habitantes bajo un férreo asedio israelí.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, presentó la semana pasada un plan de posguerra que contempla un gobierno en Gaza que no sea "ni de Hamas", catalogado como "grupo terrorista" por Israel, EEUU y la Unión Europea, "ni una administración civil israelí", sino por palestinos que "no sean hostiles" a Israel.

Ministros de extrema derecha del Gobierno de Netanyahu defienden una recolonización de Gaza, pero Estados Unidos busca, según varios analistas, que la ANP, reformada, vuelva a dirigir el enclave que es controlado por Hamas desde 2007. (Télam)