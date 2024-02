Blinken reafirma que EEUU se opone a "reocupación" israelí de Gaza tras la guerra

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, reafirmó hoy que su país se opone a una "reocupación" israelí de la Franja de Gaza cuando termine el enfrentamiento con el movimiento islamista Hamas, después de que el premier israelí, Benjamin Netanyahu, presentara un plan de posguerra para el enclave palestino.

"No he visto el plan y me reservo el juicio hasta ver los detalles", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense cuando se le consultó por la propuesta de Netanyahu en una conferencia de prensa junto a Diana Mondino en Buenos Aires, en medio de la visita de dos días al país, donde se reunió también con el presidente Javier Milei.

Blinken aclaró, de todas formas, que cualquier plan para Gaza debe incluir una serie de "principios básicos", que son que "Gaza no puede ser una plataforma para el terrorismo, no debe haber ninguna reocupación israelí de Gaza y el tamaño de Gaza no puede ser reducido".

Netanyahu presentó anoche a autoridades de su Gobierno un plan para el futuro de Gaza que propone que ese territorio sea gobernado por "funcionarios locales" sin vínculos "con países o entidades que apoyan el terrorismo", iniciativa que fue rechazada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

También postula que el Ejército israelí pueda operar en Gaza para "evitar cualquier resurgimiento de la actividad terrorista" y crea una "zona tapón" para garantizar "la seguridad" del Estado hebreo, según el medio The Times of Israel.

La guerra estalló tras el ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre pasado, que dejó unos 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y unos 240 rehenes, entre ellos una veintena de argentinos.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre que ya provocó 29.514 muertos en Gaza, en su mayoría civiles.

Blinken dijo que la prioridad en este momento es que se libere a los rehenes, lograr un cese del fuego humanitario y "trabajar a partir de eso en un camino duradero hacia la paz y seguridad para todos".

A la vez, señaló en la necesidad de que haya un plan a futuro para Gaza y dijo que habló al respecto con socios árabes de Estados Unidos al margen de la reunión de cancilleres del G20 celebrada en los últimos días en Río de Janeiro.

"Estamos decididos a ver que el conflicto en Gaza se acabe en cuanto antes, de manera que el 7 de octubre no pueda volver a suceder, pero también que no pueda repetirse el sufrimiento que los palestinos están enfrentando", manifestó. (Télam)