Blinken reclamó "un camino práctico" hacia un Estado palestino y busca que la guerra no se expanda

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, condicionó hoy la normalización de las relaciones en Medio Oriente a que exista “un camino práctico hacia un Estado palestino”, expresión que lanzó apenas antes de llegar a Tel Aviv, donde se reunirá mañana con las autoridades locales, en medio de un nuevo ataque de Israel al Líbano, en el que se abatió a un miembro de la milicia chiita Hezbollah, con el obvio riesgo de la expansión del conflicto.

Tras pasar por Turquía, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, Blinken aterrizó esta tarde en Israel con dos objetivos centrales: evitar que los enfrentamientos se expandan a otros países, principalmente a Líbano, y convencer al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu de la necesidad de evitar muertes de civiles en su guerra contra Hamas.

El cuadro que encuentra el funcionario de la Casa Blanca no parece sencillo: Israel volvió a atacar hoy el sur de Líbano y mató a un importante jefe militar de Hezbollah.

La operación fue confirmada por una fuente de seguridad que dialogó con la agencia de noticias AFP y el propio Hezbollah confirmó la muerte, según el diario israelí Haaretz.

Ayer, cuando se cumplieron tres meses del inicio de la guerra, Blinken declaró en Qatar que los palestinos desplazados deben poder "regresar a casa" y anticipó que sus negociaciones en Israel “no serán fáciles”.

Antes de dejar Arabia Saudita, reveló que discutió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman la posibilidad de reanudar las conversaciones de normalización de relaciones con Israel, un punto sobre el que hay un claro interés, según dijo.

"Hablamos sobre la normalización de relaciones en cada parada (de su gira por Medio Oriente), incluyendo por supuesto aquí en Arabia Saudita, y puedo decirles esto: hay un claro interés aquí en perseguir eso, hay un claro interés en la región en perseguir eso. Pero requerirá que el conflicto en Gaza termine y también requerirá claramente que haya un camino práctico hacia un Estado palestino", afirmó Blinken a los periodistas en Al Ula, antes de partir hacia Israel.

El secretario de Estado señaló además que a Israel, Líbano y Hezbollah no les interesa que la guerra en Gaza se amplíe, y el Gobierno israelí quiere buscar un acuerdo diplomático que se ajuste a sus intereses y necesidades.

“Claramente no le interesa a nadie, ni a Israel, ni al Líbano ni a Hezbollah ver una escalada de esta situación y un conflicto real”, subrayó.

"Los israelíes han sido muy claros con nosotros en que quieren encontrar un camino diplomático a seguir, un camino diplomático que cree el tipo de seguridad que permita a los israelíes regresar a casa, agregó.

Washington había dejado trascender que Blinken presionaría a Israel para cumplir con el derecho humanitario internacional y pediría "medidas inmediatas" para aumentar la ayuda a Gaza.

Pese a la presión internacional y los llamados de cese del fuego, Israel se mantiene inflexible y continúa centrando su ofensiva en el sur de la Franja de Gaza, luego de que en la primera parte de su incursión atacara el norte del enclave.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó que las fuerzas israelíes están pasando de lo que llamó "la intensa fase de maniobras de la guerra" hacia "diferentes tipos de operaciones especiales", en una entrevista con el diario Wall Street Journal publicada hoy.

Las declaraciones llegan días después de que el número dos de Hamas, Saleh al-Arouri, fuera asesinado en un ataque israelí al sur de Beirut, la capital del Líbano.

A esa muerte se suma la de hoy: la cadena libanesa MVT afirmó que el comandante de Hezbollah muerto es Wissam al-Tawil, conocido por el apodo de "Jawad".

Gallant, además, advirtió que la fase 3 del conflicto "durará más" y subrayó que Israel no abandonará su objetivo de destruir a Hamas, poner fin a su control sobre Gaza y liberar a los rehenes que permanecen en manos de los milicianos islamistas.

El papa Francisco volvió a denunciar hoy los "crímenes de guerra" perpetrados contra civiles en la guerra en Gaza, así como en Rusia y Ucrania, y rechazó considerarlos como "daños colaterales".

"Puede que no caigamos en la cuenta de que las víctimas civiles no son 'daños colaterales'; son hombres y mujeres con nombres y apellidos que pierden la vida", lamentó.

Existen temores de un contagio regional debido a disparos casi diarios entre Israel y Hezbollah, aliado de Hamas y asentado en el sur del Líbano en el límite norte con el país hebreo.

También, en Siria y en Irak, los ataques a bases militares de EEUU se dispararon en las últimas semanas y, en Yemen, los rebeldes hutíes apoyados por Irán multiplicaron su ofensiva a buques en el mar Rojo en "apoyo" a los palestinos de Gaza.

La guerra en Gaza inició luego de que milicianos de Hamas y otros grupos armados palestinos atacaran territorio israelí el 7 de octubre, dejando cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, entre ellos una veintena de argentinos.

El 14 de enero se cumplen 100 días de esos secuestros y el sindicato israelí Histadrut anunció la convocatoria a una huelga general de 100 minutos a pedido de las familias de los más de 130 israelíes que todavía están en cautiverio en la Franja de Gaza, informó el diario The Times of Israel.

El movimiento islamista palestino Yihad Islámica difundió hoy justamente un video que muestra, según el grupo, a un rehén israelí con vida en la Franja de Gaza, tras su captura durante el ataque de Hamas de octubre.

En el video se ve a un hombre que habla en inglés y en hebreo y que pide su liberación. También rinde homenaje a Tamir Adar, otro rehén cuya muerte fue anunciada a principios de enero por los miembros de su kibutz, ubicado en el sur de Israel.

La familia del rehén, capturado en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre, pidió a los medios que no transmitieran el video, informó la agencia de noticias AFP.

Unas 75 personas fueron secuestradas en ese kibutz, cercano al territorio palestino de la Franja de Gaza. El rehén fue identificado por el diario Haaretz como el ciudadano israelí Elad Katzir, de 47 años.

Con una mediación encabezada por Qatar, Estados Unidos y Egipto, fueron liberados más de 100 rehenes a cambio de prisioneros palestinos retenidos en cárceles israelíes.

Luego del ataque de Hamas, Israel declaró la guerra y desató una ofensiva contra la Franja de Gaza que dejó al menos 23.084 muertos, entre ellos mujeres y niños, de acuerdo con el balance del Ministerio de Salud del enclave gobernado por Hamas difundido hoy.

Este nuevo informe incluye a 249 personas muertas en las últimas 24 horas, indicó el Ministerio.

Al menos 85% de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados por los combates, según la ONU.

En tanto, grupos internacionales de ayuda dijeron que los ataques israelíes a uno de los últimos hospitales funcionales de Gaza los obligaron a evacuar.

La Organización Mundial de la Salud dijo ayer que evacuó a más de 600 pacientes del hospital Al Aqsa en el centro de Gaza.

Médicos Sin Fronteras indicó el sábado que evacuó a su personal del mismo hospital luego de que una bala penetrara una unidad de cuidados intensivos.

Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se declaró hoy "muy preocupada" por el "elevado número" de periodistas palestinos muertos en la Franja.

"Los asesinatos de todos los periodistas", incluidos Hamza Wael Dahduh y Mustafa Thuraya durante un ataque de ayer atribuido al Ejército israelí, "deben ser objeto de una investigación exhaustiva e independiente para garantizar el estricto cumplimiento del derecho internacional y las violaciones deben ser objeto de un proceso", subrayó el Alto Comisionado en un mensaje en la red X. (Télam)