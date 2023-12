Bolivia destaca en Mercosur a los Brics y llama a negociar un TLC con China

El presidente de Bolivia, Luis Arce, participó hoy en la 63 Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), tras la incorporación como miembro pleno de su país al bloque, y respaldó la postura de Uruguay de negociar un tratado de libre comercio (TLC) con China.

"Participamos en el Encuentro de Jefes de Estado de los Países Miembros del Mercosur, en Río de Janeiro", escribió Arce en la red social X, en un mensaje que acompañó con fotografías de la reunión en la ciudad brasileña de Río de Janeiro y junto a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Agradecemos las intensas gestiones del hermano presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que permitió concretar en el Congreso del Brasil la aprobación del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia como miembro pleno a este importante bloque regional", celebró el presidente boliviano.

Durante su intervención en la cumbre, expresó que coincidía "plenamente con lo que ha planteado el hermano de Uruguay" y que también veía "a China como una muy buena opción para avanzar en desarrollo".

"Deberíamos no desechar abrir inmediatamente las negociaciones como Mercosur con China", evaluó el mandatario boliviano, según reprodujo la agencia de noticias Sputnik.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, instó a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, los miembros fundadores del Mercosur, a dejar de oponerse a la intención uruguaya de negociar de manera individual un acuerdo económico con China, y reivindicó la necesidad de modernización del bloque.

Al respecto, durante el discurso que pronunció en la cumbre del bloque, Arce manifestó que se debía avanzar en las negociaciones con China mientras continuaban las conversaciones para cerrar un acuerdo con la Unión Europea (UE), al señalar que el bloque no debe estancarse en un solo mercado.

El mandatario boliviano consideró que reactivar negociaciones con China puede servir incluso de estrategia al bloque sudamericano frente a las posturas conservadoras de la UE.

A su vez, resaltó que era "difícil llegar a acuerdos en esa línea ante nuevas formas de proteccionismo", como las políticas de Europa y Estados Unidos y las comparó con el grupo de los Brics, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que calificó como "más abierto al diálogo".

"No solamente es China, también la India, los rusos, son una opción para nuestros países, dada la economía que ellos tienen, el mercado que representan y, sobre todo, la conducta que han demostrado durante todo el tiempo, sobre todo en la pandemia", dijo y detalló que durante la pandemia la mayor ayuda que recibió América Latina fue de los Brics.

El presidente boliviano puso como ejemplo lo que sucede en la industria del litio en Bolivia, que cuenta con contratos con China y Rusia, y se está abriendo a negociaciones con Europa.

A su entender, se trata de dos bloques emergentes y el Mercosur debe apostar por ambos a la vez. (Télam)