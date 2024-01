Boric pidió informe sobre la situación de las cárceles en Chile tras crisis en Ecuador

El presidente de Chile, Gabriel Boric, comunicó que solicitó al ministro de Justicia, Luis Cordero, un informe sobre la situación actual de las cárceles en el país, con el objetivo de evitar una crisis como la vivida en Ecuador, donde se registraron una serie de motines en prisiones, controladas por bandas criminales.

"En América Latina un gran porcentaje de las cárceles están en manos de los mismos reclusos y son centros y escuelas del delito y en donde mientras más gente metemos presa, más carne de cañón sumamos para poder seguir con ese mismo círculo vicioso", dijo el mandatario en el lanzamiento del Servicio de Reinserción Social Juvenil.

Boric remarcó que “Chile no es Ecuador” y agregó que los recintos penitenciarios del país no se encuentran en manos de los delincuentes. Sin embargo, “no estamos exentos del riesgo", advirtió.

En esa línea, el mandatario comunicó que solicitó a Cordero “un informe respecto a la situación de las cárceles (…) para tener la certeza de que lo que hemos visto en otros países de América Latina no nos vaya a suceder en Chile".

El sistema carcelario chileno ha sido cuestionado en los últimos años debido principalmente al nivel de sobrepoblación.

Chile cuenta con un sistema carcelario de 83 unidades, de las cuales 45 tenían en 2019 un nivel de ocupación que excedía su capacidad, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),

En abril de 2023, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) denunció que la ocupación en las cárceles del país sobrepasa en un 30% su capacidad.

En esa ocasión, el presidente de la ANOP, comandante Mario Benítez, explicó que en el caso de los hombres la ocupación fue de un 118%.

"Tenemos 37.000 plazas, que además tienen la condición de que se aumentó la capacidad. Por lo tanto, el hacinamiento que existe incluso es superior a este 118 por ciento", aseguró.

Benítez advirtió que si no se toman medidas en el sistema penitenciario, cualquier política criminal que se pueda implementar va a fracasar en el país.

En octubre de 2023, el ministro Cordero reconoció una sobrepoblación en los recintos penitenciarios.

“Los datos de Gendarmería proyectan un aumento sostenido de personas privadas de libertad. Hoy ya vamos en 47.000 y podemos llegar a 2024 pasando el umbral de 50.000″, afirmó Cordero y agregó que los penales de Chile tienen una capacidad para poco más de 42.000 reos.

La región chilena más complicada por la sobrepoblación es Atacama, en el norte, donde la ocupación alcanza el 173,9%, debido a que alberga 894 presos pese a su capacidad de 514. Le sigue la región del Maule, en el sur, con un 152,6%, con 2.424 reos para una capacidad de 1.588.

En Ecuador, la crisis empezó el domingo 7 de este mes, cuando uno de los capos más temidos desapareció de su prisión en el puerto de Guayaquil, en el suroeste del país.

A la fuga de Adolfo Macías, alias "Fito", jefe de la principal banda criminal de la nación conocida como Los Choneros, le siguió una arremetida violenta: asesinatos, motines en las cárceles, funcionarios de prisiones retenidos por presos, policías secuestrados, reclusos fugados, ataques con explosivos y la toma de un canal de televisión transmitida en vivo.

En medio de esta situación, el Gobierno de Daniel Noboa decretó el estado de "conflicto armado interno" y desplegó a las Fuerzas Armadas para combatir la violencia. (Télam)