Borrell suma la crisis agrícola como otra eventual traba al acuerdo Mercosur-UE

La crisis que afecta al sector agrícola en algunos países de la Unión Europea (UE) podría constituir otro "obstáculo" para la aprobación del acuerdo de libre comercio con el Mercosur, demorado hace años, estimó hoy el jefe de la diplomacia del bloque europeo, Josep Borrell.

"Tenemos que ver si la actual crisis de la agricultura europea no significa un obstáculo más en este camino", afirmó Borrell.

Fue durante un seminario con legisladores europeos y latinoamericanos en el Parlamento Europeo, casi en paralelo a la reunión del Mercosur que se llevó a cabo en Asunción, en la que los cinco países ratificaron su deseo de acordar.

Después de dos décadas de negociaciones sobre ese entendimiento, "ahora la pelota está en el tejado de Europa”, expresó Borrell y advirtió: “Somos nosotros que tenemos que decir si lo queremos o no".

Según el diplomático, del lado de los países latinoamericanos la "disposición a firmar el acuerdo es mayor que nunca".

Sin embargo, los avances en las conversaciones entre negociadores del Mercosur y de la UE coincidieron con un notable agravamiento de la crisis y la movilización del sector agrícola en Europa.

Francia volvió a verse sacudida hoy por manifestaciones y protestas de agricultores para denunciar su situación económica. El sector es uno de los más férreos opositores al acuerdo UE-Mercosur.

La oposición de izquierda pidió este jueves al presidente francés, Emmanuel Macron, que "diga claramente 'stop' al acuerdo" negociado con el Mercosur, como una de las respuestas al enojo de los agricultores.

Para Borrell, "en geopolítica no hay vacíos, y si nuestros Estados y nuestras empresas e instituciones financieras dejan un espacio, lo aprovecharán otros".

Ayer, en Asunción -que ejerce la presidencia temporal del bloque- los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia afirmaron en una declaración conjunta que ese bloque desea sellar el acuerdo con la UE lo antes posible.

"Será prioridad concluir los aspectos pendientes de las negociaciones con la Unión Europea y alcanzar la firma de un acuerdo equilibrado para ambas partes a la brevedad posible", indicaron los ministros.

En 2019, tras veinte años de complejas negociaciones, los dos bloques anunciaron que alcanzaron un acuerdo de libre comercio, pero la UE exigió el añadido de un capítulo adicional con exigencias ambientales que derivó en un nuevo retraso en las negociaciones.

(Télam)