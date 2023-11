Brasil dijo que sigue con "preocupación" el diferendo por el Esequibo

Brasil sigue con "preocupación" el litigio que enfrenta a Venezuela y Guyana por el enorme territorio del Esequibo, sobre el cual Caracas consultará el domingo a su ciudadanía, dijo hoy la cancillería.

"Vemos con preocupación ese ambiente de tensión entre dos países vecinos y amigos", advirtió la secretaria de América Latina y el Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Maria Figueiredo.

La diplomática resaltó la importancia para Brasil de que "en un momento en que varias regiones del mundo tienen conflictos militares, América del Sur permanezca en un ambiente de paz y cooperación".

Venezuela y Guyana, que comparten una extensa frontera con Brasil, mantienen una disputa por el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y recursos naturales.

Figueiredo dijo que Brasil mantiene un diálogo de alto nivel con ambas partes para buscar una "solución pacífica", incluyendo una reciente visita a Caracas de Celso Amorim, asesor internacional del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula se reunirá por su parte con el presidente de Guyana, Irfaan Ali, en un aparte de la cumbre climática COP28 en Dubai esta semana, según la prensa brasileña.

Pero Brasil no se pronunciará sobre el referendo convocado para el domingo por el gobierno de Nicolás Maduro, que preguntará a sus ciudadanos si apoyan otorgar la nacionalidad a los 125.000 habitantes de la región en disputa y crear una nueva provincia venezolana llamada "Guayana Esequiba".

"Desde el punto de vista de Brasil el referendo es un asunto interno de Venezuela", dijo Figueiredo, según la agencia de noticias AFP.

Guyana rechazó la consulta, y espera que la disputa con Venezuela pueda resolverse en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aunque Caracas no reconoce al tribunal jurisdicción en el caso.

Anoche, el Ministerio de Defensa basileño admitió que el país había reforzado su presencia militar en el norte del país a raíz de la crisis territorial entre sus vecinos.

"El Ministerio de Defensa viene monitoreando la situación; las acciones de defensa se han intensificado en la región fronteriza al norte del país, promoviendo una mayor presencia militar", informó la cartera en un comunicado.

Figueiredo dijo que no tenía información al respecto. (Télam)