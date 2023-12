Cadena de repudios para diputado ultraderechista de Polonia que apagó una menorá con un extintor

Un diputado de extrema derecha del Parlamento polaco apagó hoy con un extintor una menorá (un candelabro de siete brazos que es considerado como uno de los elementos rituales más importantes del judaísmo), lo que fue condenado inmediatamente por el primer ministro, Donald Tusk, y por su propio partido.

"Se ha producido algo inaceptable. Es una vergüenza", dijo indignado Tusk en conferencia de prensa.

Tras el hecho, el presidente del Parlamento, Szymon Holownia, excluyó de la reunión parlamentaria al diputado Grzegorz Braun, del partido de extrema derecha Konfederacja, quien ya había incurrido en actitudes similares.

Su grupo parlamentario también repudió la conducta de su representante, consignó la agencia de noticias AFP.

"Mientras sea presidente (de la cámara baja) no habrá tolerancia para el antisemitismo, para las desviaciones y para el racismo", sentenció Holownia, quien interrumpió los debates.

Braun, quien afirmó que en el Parlamento no pueden tener lugar "actos tribales y salvajes", fue increpado tras apagar el candelabro que se enciende para recordar el milagro que se vivió en el Templo de Jerusalén cuando los Macabeos se rebelaron contra las fuerzas de ocupación griegas.

"Se me ha acusado de tener motivaciones racistas y solo estoy restableciendo un estado de normalidad, poniendo fin a actos de triunfalismo satánico porque ese es el mensaje de estas fiestas", se defendió el diputado, según recogió la agencia de noticias Europa Press

Al término de una reunión de la presidencia del Parlamento, Holownia indicó que Braun fue condenado con máximas sanciones financieras y que se lo denunciaría ante la justicia.

Agregó que el diputado se enfrentaba a una pena de hasta dos años de prisión.

El presidente de la cámara baja condenó lo que calificó de "humillación para el Parlamento polaco".

"¡Vergüenza! Un miembro del Parlamento polaco acaba de hacer esto. Unos minutos después de que hayamos celebrado Janucá allí", exclamó en las redes sociales el embajador de Israel en Polonia, Yacov Livne, quien publicó un video de Braun apagando la menorá.

La mayoría de los grupos parlamentarios, incluido el partido nacionalista populista Ley y Justicia (PiS), rechazaron el acto.

La menorá fue alumbrada en el Parlamento con motivo de las celebraciones de la fiesta judía de Janucá (Fiesta de las Luces), en presencia de personalidades judías.

En las imágenes publicadas en los medios polacos se ve al diputado Braun rociar la menorá y llenar de nube de polvo del extintor un vestíbulo del Parlamento. (Télam)