Cadena HBO separó de una popular serie a un actor serbio vincuado a Rusia

El actor Milos Bikovic, de nacionalidad serbia y de públicos vínculos con Rusia que provocaron fuertes cuestionamientos de Ucrania, fue retirado del elenco de la popular serie de televisión "The White Lotus", anunció un portavoz de la cadena estadounidense HBO.

Un portavoz de HBO, consultado por la agencia de noticias AFP, anunció hoy que habían "decidido separarnos de Milos Bikovic y su papel será reestructurado".

Bikovic, que fue elegido para la tercera temporada de la premiada comedia negra hace apenas unas semanas, protestó contra la decisión de la cadena considerándola un "triunfo del absurdo y la derrota del arte".

Cuando HBO anunció originalmente el elenco de "The White Lotus" incluyendo a Bikovic, el 12 de enero, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania dejó explícitamente claro su descontento.

En una publicación en la red social X, el Gobierno ucraniano dijo que el actor había "estado apoyando a Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala" del vecino país, lanzada por Moscú el 24 de febrero de 2022.

En ese sentido, añadió: "HBO, ¿está bien que ustedes trabajen con una persona que apoya el genocidio y viola el derecho internacional?".

Bikovic sostuvo hoy en su cuenta de X que no apoya ninguna guerra, citando su experiencia de haber crecido durante los conflictos en la extinta república de Yugoslavia.

"Crecí en un país devastado por la guerra. A la edad de 11 años soporté días y noches en refugios mientras mi patria y mi ciudad natal eran bombardeadas. Nunca podría desear tal devastación a nadie", dijo en su defensa.

Bikovic subrayó que desea que todos los conflictos activos en todas partes "cesen y que prevalezcan los principios del amor".

En 2018, el presidente ruso, Vladimir Putin, confirió a Bikovic la medalla Pushkin por sus contribuciones a la cultura rusa y posteriormente le concedió la ciudadanía rusa.

"Es un gran honor decir hoy: Rusia es mi patria", escribió entonces el actor.

En 2019, dijo que le habían prohibido la entrada a Ucrania "por razones de seguridad nacional".

(Télam)