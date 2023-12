Canciller de España dice que son "igualmente insoportables" las víctimas palestinas y las israelíes

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo hoy en el Congreso de los Diputados que son "igualmente insoportables" las "víctimas inocentes" que causó el movimiento islamista palestino Hamas y las que provocó Israel en la Franja de Gaza.

"Las víctimas inocentes del 7 de octubre y las víctimas inocentes palestinas son todas ellas igualmente insoportables", dijo el funcionario en su intervención para abordar la situación en Medio Oriente.

Albares insistió en que "son insoportables las más de 1.200 víctimas israelíes del atentado terrorista" como también lo son "las miles y miles de víctimas civiles palestinas, los habitantes de Gaza desplazados, el gran número de hogares e infraestructuras esenciales destruidos y dañados".

Asimismo, recalcó que el derecho internacional humanitario exige que se distinga siempre entre "objetivos terroristas y población civil", informó la agencia de noticias Europa Press.

"España pide garantizar la protección de toda la población civil en Gaza, la liberación de todos los rehenes y un alto el fuego humanitario duradero", reclamó.

Además, el ministro defendió la necesidad de que la comunidad internacional apoye a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), liderada por el presidente palestino Mahmud Abbas, que "ostenta la legítima representación del pueblo palestino y es nuestro socio para la paz", para que esta asuma el control de la Franja de Gaza una vez que cesen las hostilidades.

En este sentido, dijo que Hamas demostró que solo es capaz de crear "dolor y sufrimiento" y que no puede ofrecer "ningún tipo de esperanza".

También hizo referencia a la situación en Cisjordania, territorio ocupado por colonos israelíes y que Palestina reclama para fundar su Estado, donde se vive "uno de los años más violentos".

Agregó que era necesario "trabajar para poner fin a la política de asentamientos que violan el derecho internacional y dificultan la solución de los dos Estados".

"El reconocimiento del Estado palestino es una exigencia de justicia, y es la mejor garantía para la seguridad y la paz de Israel y de toda la región", dijo Albares.

"Los palestinos necesitan la creación de un Estado viable y conectado, con su capital en Jerusalén Este, en el que puedan vivir, por fin, en paz y seguridad", zanjó.

El ministro no hizo mención en ningún momento a la crisis diplomática con Israel a raíz de las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y que desembocó en la llamada a consultas de la embajadora israelí

"Israel es para España un país amigo, con quien mantenemos estrechas relaciones bilaterales. España apoya al pueblo israelí trabajando por la paz en la región", dijo.

En otro orden de cosas, dejó claro que el Gobierno se mantendrá "vigilante y firme ante cualquier brote de antisemitismo y de odio, de cualquier tipo, hacia cualquier comunidad y no permitiremos que eso anide ni aflore en nuestro país".

"Desde el Gobierno no toleraremos que las comunidades judías vivan con miedo", prometió. (Télam)