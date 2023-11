Canciller israelí afirma que conflicto con Hamas es "la guerra del mundo libre"

El canciller israelí, Eli Cohen, dijo hoy que el conflicto que su país mantiene con el grupo islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza es "la guerra del mundo libre", al hablar ante el Parlamento Europeo en Bruselas.

"Esta no es solo la guerra del Estado de Israel. Esta es la guerra del mundo libre. Necesitamos ganar esta guerra para asegurarnos de que Occidente no sea el próximo, porque el terrorismo es como un cáncer", expresó Cohen.

Israel no es atacado solo por Hamas, sino también por el grupo Yihad Islámica, "por Hezbollah en nuestra frontera norte y por los hutíes de Yemen", señaló el diplomático.

"Hay únicamente una cosa que los conecta a todos: Irán. Irán es el financista número uno del terror", aseguró Cohen, en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.

Con relación a los milicianos de Hamas, el jefe de la diplomacia israelí acotó que "no los llamaría animales. Es un elogio llamarlos animales. Son monstruos".

El 7 de octubre, el día en que Hamas lanzó un ataque sorpresa en suelo israelí que se saldó con unos 1.400 muertos, la mayoría civiles, "fue el peor día del Estado de Israel, y para los judíos desde el Holocausto", aseguró Cohen.

Ante el ataque de Hamas, Israel inició una campaña de bombardeos y una ofensiva terrestre contra la Franja de Gaza, donde murieron más de 10.500 personas hasta el momento, entre ellos unos 4.300 niños, según las autoridades del enclave palestino.

"Solo hay una causa para el asesinato de civiles en Israel y en Gaza: Hamas", dijo Cohen.

En una cumbre realizada en Bruselas a fines de octubre, los mandatarios de los países de la Unión Europea pidieron la implementación de "corredores humanitarios" y "pausas" en el conflicto que permitan encaminar ayuda a la población civil gazatí, que sufre la falta de alimentos, agua y medicamentos.

Días antes de esa cumbre, la UE había adoptado un documento en que manifestó su apoyo explícito al derecho de Israel a la autodefensa, pero con respeto del derecho internacional, en especial en lo referido a la protección de civiles. (Télam)