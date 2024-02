Cancilleres del G20 se reúnen con la mira en la gobernanza global y conflictos en Ucrania y Gaza

Brasil acogerá mañana y el jueves la primera reunión de cancilleres del G20 de cara a la cumbre presidencial del bloque que reúne al 85% de la economía global y que se realizará en noviembre en Río de Janeiro, con una agenda que incluye la reforma de los organismos multilaterales como busca el Sur Global y la geopolítica marcada por la guerra en la Franja de Gaza y en Ucrania.

Brasil ostenta la presidencia del foro por este año y organizó la reunión en la Marina de Gloria, en Río de Janeiro, bajo un gran esquema de seguridad.

En la reunión ya fueron confirmados al menos 12 cancilleres, entre ellos el ruso Serguei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, así como la canciller argentina, Diana Mondino.

Los trabajos, según la presidencia brasileña, serán comandados por el canciller Mauro Vieira, quien viene de expresar el malestar del gobierno ante el embajador de Israel en Brasilia porque ese país declaró persona no grata al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que equiparó la muerte de palestinos en la Franja de Gaza con el Holocausto judío.

De todas formas, el Gobierno cree que la última tensión diplomática no afectará a la reunión de cancilleres del G20.

"No (afectará), en realidad, ese llamado a la paz que Lula ha hecho desde el inicio es absolutamente crucial", señaló el secretario de Asuntos Económicos y Financieros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauricio Carvalho.

En esta reunión, los ministros de Asuntos Exteriores del G20 se encontrarán en la primera reunión ministerial del Sherpa Trail, la discusión sobre la agenda oficial de la cumbre de líderes de noviembre.

"Es una reunión sólo de debate, no tiene carácter de toma de decisiones ni producirá ningún texto concluyente para la cumbre. Sin embargo, es lo que dirigirá la agenda de las conversaciones", señaló un comunicado.

Las tres prioridades de la presidencia brasileña del G20 también deben incluirse en las conversaciones: además de la reforma de la gobernanza internacional, está la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad y las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental).

Según analistas, la reunión tendrá como protagonistas a Blinken y Lavrov, no sólo por la guerra en Ucrania, sino porque aumentaron las tensiones por la muerte del líder opositor ruso Alexey Navalny, que falleció en prisión la semana pasada en circunstancias no esclarecidas.

El Gobierno de Joe Biden responsabilizó directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, por la muerte del opositor.

Dada la relevancia del encuentro, la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) realizó Informes de Evaluación de Vulnerabilidad (RAVs, por sus siglas en portugués) en el lugar del evento, el mismo protocolo seguido para la próxima reunión ministerial del Canal de Finanzas, que tendrá lugar en el Parque de Ibirapuera, en la ciudad de San Pablo, los días 28 y 29 de febrero.

La agenda de la reunión indica que el encuentro será de 14 a 18.30 mañana y el jueves de 8 a 13 a puertas cerradas, pero cada canciller podrá, en caso de que lo solicite, organizar encuentros con la prensa en el espacio reservado en la Marina da Gloria, frente a la Bahía de Guanabara y el cerro Pan de Azúcar, en la zona sur de Río de Janeiro.

Actualmente forman parte del grupo Sudáfrica, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Turquía, la Unión Europea y la Unión Africana. (Télam)