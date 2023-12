Caracas designó a los jefes militares que actuarán en el Esequibo

Venezuela designó hoy a los responsables militares para la zona del Esequibo, en disputa con Guyana y sobre la que Caracas planea avanzar a partir del referendo del domingo último, y hasta nombró a una “autoridad única” para la región, aunque no ejerce soberanía sobre el territorio.

“Atendiendo la voluntad del pueblo de Venezuela expresada el 3 de diciembre en el Referéndum Consultivo y cumpliendo instrucciones de Nicolás Maduro, hemos firmado el día de hoy las respectivas resoluciones ministeriales en la que se designan a los señores generales que estarán al frente de la Zona Operativa de Defensa Integral Guayana Esequiba y sus respectivas Áreas de Desarrollo Integral”, anunció en su cuenta de la red X (antes Twitter) el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Padrino completó su mensaje con esta frase: “a trabajar por nuestra integridad territorial, porque el Esequibo es nuestro”.

El anuncio es de las resoluciones ministeriales mediante las cuales se designan las autoridades que estarán frente de la llamada “Zona Operativa de Defensa Integral” (Zodi) Guayana Esequiba y los tres comandantes de las Áreas de Desarrollo Integral de este territorio.

En un video, además, el titular de Defensa expuso que los comandantes elegidos para esta región “son tremendos generales, unos patriotas, con un alto sentido de la ética y el compromiso”.

“Estoy seguro que podrán cumplir la tarea que demanda el pueblo de Venezuela”, remarcó, pero no reveló quienes fueron los nombrados.

Insistió Padrino en que los resultados de la consulta del domingo, impulsada por el Ejecutivo, son “un mandato”.

“Vamos rumbo a la conquista de la Guayana Esequiba porque el Esequibo es de los venezolanos y las venezolanas”, amplió.

Ya el martes Maduro había notificado la activación de la Zodi Guayana Esequiba de la Fuerzas Armadas, con tres Áreas de Desarrollo Integral (ADI) y 28 Sectores de Desarrollo Integral, “dependiente militar y administrativamente de la Región de Defensa Integral (Redi) Guayana”.

Se anunció además la designación de manera provisional del mayor general Alexis Rodríguez Cabello -actual diputado- como “autoridad única de la Guayana Esequiba”, con asiento de su sede “política administrativa” en la ciudad de Tumeremo, en estado de Bolívar, cerca de la actual frontera con Guyana.

Según el sitio del diario El Universal, el Fuerte Tiuna, Caracas, hubo además hoy una reunión de los altos mandos militares “para tratar temas de interés nacional, entre ellos, las acciones en torno a la Guayana Esequiba”.

Padrino también mencionó el encuentro en su video, pero sin explayarse. “Serán abordados temas de interés institucional de cara al 2024 y por supuesto vamos a hablar del Esequibo", dijo.

Mientras, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, culpó al Gobierno de Guyana por “romper los procedimientos de diálogo cordial” para resolver la controversia.

“Nosotros defendemos el territorio de Venezuela; es decir, 159 mil 542 kilómetros cuadrados”, dijo Cabello, y remarcó que Venezuela “no le declaró la guerra a nadie y estos (guyaneses) llaman al Comando Sur”.

“Sin embargo, no nos meten miedo con eso a estas alturas”, remarcó Cabello. (Télam)