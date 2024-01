Carlos III y Catalina de Gales fueron dados de alta luego de sus operaciones

(Agrega comunicado oficial del alta de Catalina y Carlos III)

El rey Carlos III del Reino Unido fue dado de alta hoy tras la operación de próstata que se le practicó y también hoy la princesa Catalina, esposa del heredero a la corona británica, Guillermo, dejó el hospital tras dos semanas de internación, donde se le realizó un cirugía "abdominal", sobre la que se informó escuetamente, lo que generó preocupación.

"La princesa de Gales ha regresado a su casa en Windsor para continuar recuperándose de la cirugía. Está teniendo una buena evolución", informó primero, a mediodía del lunes, un comunicado oficial, citado por la agencia de noticias AFP.

Tres horas después, era el turno de su suegro, el rey Carlos III, que dejaba a su vez el centro hospitalario.

"El rey fue dado de alta esta tarde en el hospital tras el tratamiento médico previsto y ha reprogramado sus próximos compromisos públicos para permitir un período de recuperación", informó el Palacio de Buckingham en un comunicado.

La misteriosa hospitalización de Catalina acaparó estos días la atención de una opinión pública británica pendiente de su dolencia, tras los pocos detalles sobre su cirugía "abdominal".

La operación de la princesa, de 42 años, uno de los personajes más populares de la realeza, que la mantuvo ingresada trece días, creó interrogantes sobre su dolencia.

Catalina fue ingresada el martes 16 de enero en la London Clinic, un centro hospitalario privado al que también entraría el viernes pasado su suegro.

En tanto, el rey Carlos III fue operado el viernes de una hipertrofia "benigna" de la próstata en la London Clinic y medios británicos señalaron que el monarca "está bien", citando fuentes anónimas.

Tras conocerse la hospitalización de Catalina, que se hizo pública el 17 de enero, un día después de su ingreso, medios británicos afirmaron que no padece cáncer.

Aunque, "dado el tiempo que se espera que esté en el hospital y su lento regreso a los deberes reales, es poco probable que su cirugía haya sido menor", explicó The Times.

"El hecho de que la princesa permanezca en el hospital durante gran parte de los próximos quince días indica una operación seria", escribió The Times al día siguiente del anuncio del ingreso de Catalina.

Por su parte, Carlos III, de 75 años, cumplía hoy su cuarto día de hospitalización en la misma clínica de Londres en la que estuvo ingresada la princesa.

"La cirugía abdominal puede referirse al estómago, el apéndice, los riñones o el intestino, o el sistema reproductivo", añadió el diario.

Los problemas de salud de dos miembros de la realeza, Carlos y Catalina, dejan a la monarquía estos días sin tres figuras importantes, ya que Guillermo también ha decidido suspender su presencia en actos públicos para estar junto a su mujer.

"El príncipe y la princesa desean agradecer enormemente la atención brindada a todo el equipo de la London Clinic, especialmente al dedicado personal de enfermería", añadió el texto oficial.

"La familia de Gales extiende su agradecimiento por los buenos deseos que ha recibido de todo el mundo", concluyó el comunicado.

"Una excelente noticia para la familia real, y también, estoy seguro de ello, para el gran público", celebró -en tanto- un vocero del primer ministro, Rishi Sunak.

Tras su intervención, que "fue un éxito", según un comunicado oficial, Catalina anuló todos sus compromisos oficiales hasta el final de las fiestas de Pascua, el 31 de marzo.

A esos dos problemas de salud en la realeza se unió el anuncio el domingo de que la duquesa Sarah Ferguson, antigua esposa del príncipe Andrés, hermano de Carlos III, padece un "melanoma maligno", un cáncer de piel. (Télam)