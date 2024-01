Casi 24.000 palestinos muertos tras 100 días de ofensiva militar israelí en Gaza

La ofensiva militar lanzada por Israel sobre la Franja de Gaza, que hoy entró en su día 100, ya ha dejado 23.968 muertos, según el último balance difundido por el ministerio de Salud gazatí, controlado por el movimiento islamista palestino Hamas, que señala la muerte de 125 personas en las últimas 24 horas.

El portavoz del Ministerio, Ashraf al Qudra, precisó que en el mismo período, desde el inicio de la ofensiva militar israelí en Gaza, que lleva tres meses, se registraron 60.582 heridos -265 en las últimas 24 horas-, consignó la agencia de noticias Europa Press.

La ofensiva israelí en Gaza empezó el 7 de octubre pasado, luego de que milicianos de Hamas y otros grupos infiltrados desde el enclave palestino asesinaran a alrededor de 1.200 personas en Israel, llevándose secuestrados a otras 240 personas, incluyendo una veintena con nacionalidad argentina.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que "nadie" frenará la ofensiva que lleva adelante contra el movimiento islamista palestino Hamas.

"Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal, ni nadie más", declaró el jefe de gobierno, en referencia a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, por "genocidio" en Gaza.

"Estamos en el camino de la victoria y no pararemos hasta conseguirla", afirmó en una conferencia de prensa en la sede del Ejército en Tel Aviv. "No transigiremos y no nos detendremos", aseguró, en declaraciones recogidas por el diario Times of Israel.

En tanto, la comunidad internacional teme que el conflicto se extienda a otra zonas de Medio Oriente, especialmente en Líbano, donde los enfrentamientos vía ataques con bombas no cesan entre Israel y la milicia chiita Hezbollah. (Télam)