Chile desmintió supuesta colaboración con Venezuela para el secuestro de exmilitar venezolano

(Agrega orden de formar equipo exclusivo de investigación y otros antecedentes)

El gobierno de Chile afirmó hoy que es "una total mentira" la afirmación de un diario de Venezuela sobre una supuesta colaboración entre autoridades de ambos países para secuestrar a un exmilitar venezolano en territorio chileno, y ordenó a la Policía de Investigación (PDI) la formación de un equipo especial que trabaje las 24 horas de los siete días para esclarecer el caso.

"Una total mentira; si usted me pregunta cómo califico esa publicación, es una total mentira", dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en declaraciones a periodistas en el palacio presidencial de La Moneda.

El diario venezolano La Razón publicó ayer que el gobierno de Chile dio "luz verde" al de Venezuela para que el exteniente del Ejército venezolano Ronald Ojeda fuera secuestrado el miércoles pasado en Santiago.

El periódico sostuvo que el hipotético acuerdo para el rapto de Ojeda fue consecuencia de un acuerdo de cooperación firmado en enero pasado entre ambos gobiernos con el fin de profundizar la lucha común al crimen organizado.

Monsalve replicó: "¿Nos pusimos de acuerdo para cometer un secuestro y para vulnerar la soberanía del país? ¿Nos pusimos de acuerdo para eso? Permítame decirle lo absurdo de la teoría."

El funcionario indicó que el acuerdo suscripto el mes pasado con Venezuela forma parte de la política del gobierno del presidente Gabriel Boric de "contribuir en la lucha contra el crimen organizado" y "llevar adelante expulsiones" de ciudadanos extranjeros que constituyan "un riesgo para la seguridad nacional".

“En ese contexto hemos llevado adelante relaciones con otros países como Bolivia, Perú y también el convenio de colaboración policial que firmamos con Venezuela”, afirmó.

“¿A usted le parece sensato pensar que nuestras policías están colaborando para la comisión de hechos de esta naturaleza?”, cuestionó Monsalve, y agregó: “El señor Ojeda estaba en condición migratoria particular que dio este gobierno y que dio su firma este mismo subsecretario, les pido por favor que seamos responsables”.

Asimismo, el Ejecutivo ordenó al director de la PDI, Sergio Muñoz, que forme un equipo que trabaje las 24 horas de los siete días de cada semana "únicamente abocado al caso" de Ojeda.

"Resulta palmario que los hechos constitutivos del delito de secuestro, donde el comienzo de ejecución de los delitos fue en el domicilio de la víctima, con armas de fuego, constituyen un innegable atentado a la sensación de tranquilidad de un sector determinado de la población”, dijo el Ministerio del Interior en la nota dirigida a Muñoz, según el diario santiaguino La Tercera.

En la madrugada del miércoles pasado, Ojeda fue llevado de su domicilio en Santiago por cuatro hombres con acento venezolano y los rostros cubiertos, que se identificaron como miembros de la PDI de Chile, según denunció su familia.

El secuestro fue confirmado horas más tarde por Monsalve, al cabo de una reunión urgente con el canciller Alberto van Klaveren y los ministros del Interior, Carolina Tohá, y de Justicia, Luis Cordero, en La Moneda.

Monsalve dijo el mismo miércoles que el gobierno había solicitado "levantar un alerta de Interpol" y reforzar la custodia de las fronteras, para evitar que Ojeda fuera sacado del país.

Distintas versiones, amplificadas por medios de prensa, atribuyeron el rapto a agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) venezolana y a la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua, en ambos casos bajo supuestas órdenes de Caracas, e incluso a un autosecuestro.

Tohá dijo el viernes que "no son dos ni tres, son varias más" las hipótesis que maneja el gobierno chileno acerca de los responsables del hecho.

El exoficial venezolano vivía asilado en Chile desde diciembre pasado, por decisión del gobierno de Boric.

El 24 de enero, el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, incluyó a Ojeda en una lista de 33 militares expulsados de las Fuerzas Armadas de ese país, nueve días después de que el presidente Nicolás Maduro afirmara que su gobierno desactivó durante 2023 cinco conspiraciones para derrocarlo y asesinarlo.

Poco después, el fiscal general, el oficialista Tarek Saab, vinculó a Ojeda con uno de esos supuestos complots, el llamado “Brazalete blanco”, por el cual encarceló este mes a la abogada Rocío San Miguel, quien dirige la ONG Control Ciudadano, especializada en el seguimiento de asuntos militares. (Télam)