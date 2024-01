China afirma que las relaciones con EEUU "se estabilizaron" durante 2023

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, afirmó hoy que las relaciones con Estados Unidos "se estabilizaron" el año pasado, un progreso que ambas potencias quieren afianzar en 2024.

En años recientes, China y Estados Unidos chocaron por múltiples cuestiones, desde la tecnología al comercio y los derechos humanos, así como el estatus de Taiwán y las disputas territoriales en el mar de China Meridional.

Pero en un intento de mitigar las tensiones, sus respectivos presidentes, Xi Jinping y Joe Biden, se reunieron en noviembre en San Francisco para un diálogo considerado exitoso por ambas partes.

El jefe de la diplomacia china admitió hoy que sus relaciones "habían encontrado serias dificultades al principio del año" pasado.

"Después de duro trabajo, ambos bandos han reestructurado la comunicación y el diálogo y las relaciones bilaterales dejaron de caer y se estabilizaron", añadió Wang, en declaraciones citadas por la agencia de noticias AFP.

A pesar de este balance optimista, persisten focos de tensión en las relaciones entre ambos países como el estatus de la isla de gobierno autónomo de Taiwán, que celebra elecciones presidenciales esta semana.

Wang destacó que Biden había afirmado ante Xi en San Francisco que Estados Unidos "no respalda la independencia de Taiwán".

El canciller también definió a China como una potencia "responsable" que "siempre se ha aferrado a la justicia y ha defendido la equidad" y que "se opone firmemente al hegemonismo".

"El mundo de hoy no es para nada pacífico y usar el poder para intimidar es extremadamente perjudicial", advirtió.

Ayer, la justicia de Estados Unidos condenó a un antiguo militar a 27 meses de cárcel por vender información sensible a China, después de que se hubiese declarado culpable para esquivar una pena máxima que podría haber alcanzado los 20 años, informó el Departamento de Justicia.

El acusado, Wenheng Zhao (también conocido como Thomas Zao), de 26 años, trabajaba en una base naval de California, donde tenía acceso a zonas y datos privados.

Las autoridades estiman que entre agosto de 2021 y mayo de 2023 recibió más de 14.800 dólares en al menos 14 pagos a cambio de información confidencial que obtenía gracias al acceso a cierta documentación.

Zhao reveló que, entre otras cuestiones, transmitió información sobre maniobras militares en el Pacífico y planos para un sistema de radar en una base militar de Okinawa (Japón).

El Departamento de Justicia alertó que "seguirá combatiendo los esfuerzos del Gobierno chino para perjudicar la seguridad nacional", consignó la agencia de noticias Europa Press.

La directora adjunta de la rama de Seguridad Nacional del FBI, Larissa Knapp, insistió en que el Partido Comunista Chino sigue dispuesto a "violar cualquier ley y norma" con tal de obtener información de Inteligencia. (Télam)