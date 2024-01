China anunció sanciones contra cinco empresas de defensa de EEUU por vender armas a Taiwán

China anunció hoy sanciones contra cinco empresas de defensa estadounidenses en represalia por su implicación en la venta de armas a Taiwán, isla que Beijing reclama como parte de su territorio.

China ha prometido retomar algún día -incluso por la fuerza- a Taiwán, mientras que el Congreso estadounidense exige el suministro de armas a esa democracia autónoma para su defensa.

El mes pasado, el Departamento de Estado estadounidense aprobó un paquete de armas por valor de 300 millones de dólares para reforzar el sistema conjunto de mando y control de combate de Taipéi, lo que llevó a Beijing a afirmar que tomaría "contramedidas" no especificadas contra las empresas implicadas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino identificó a esas empresas como BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat y Data Link Solutions.

"Las contramedidas consisten en congelar las propiedades de esas compañías en China, incluidos sus bienes muebles e inmuebles, y prohibir a organizaciones e individuos en China las transacciones y la cooperación con ellas", explicó la cartera, según reporta la agencia AFP.

"Las ventas de armas estadounidenses a la región china de Taiwán perjudican gravemente la soberanía y los intereses de seguridad de China", añadió el ministerio.

Pekín ha aumentado la presión sobre Taiwán desde que la presidenta de tendencia independentista Tsai Ing-wen asumió el poder en 2016.

China envía regularmente aviones de guerra y buques cerca de la isla, donde el Ministerio de Defensa ha informado recientemente de varios avistamientos de globos aerostáticos.

Tanto Washington como Taipéi han advertido a Beijing de que no intente influir en las elecciones presidenciales que se celebran este mes en Taiwán. (Télam)