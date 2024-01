China desconoce preparativos para una conversación entre Xi Jinping y Zelenski

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que no tiene información sobre los supuestos preparativos para una conversación telefónica entre el presidente Xi Jinping y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, una iniciativa esbozada ayer por el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba.

"No tengo información para responder a vuestra pregunta", dijo la vocera de la Cancillería china, Mao Ning, al responder a periodistas sobre las declaraciones de Kuleba, quien comentó que Kiev busca organizar una conversación entre los dos líderes.

La diplomática agregó que China y Ucrania mantienen contactos e intercambian opiniones sobre temas de interés mutuo, informó la agencia de noticias rusa Sputnik.

En febrero del año pasado, pocos días después de la invasión rusa a Ucrania del 24 de ese mes, las autoridades de Beijing propusieron un plan para solucionar el conflicto.

El documento incluía 12 puntos, en particular, llamamientos a cesar el fuego, respetar los intereses legítimos de todos los países en materia de seguridad y resolver la crisis humanitaria en Ucrania.

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se encontraba hoy en Rusia realizando una visita de cuatro días que ayer lo llevó a reunirse con su par ruso, Serguei Lavrov, con quien examinó la guerra en Ucrania. (Télam)